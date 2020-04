Ak chcú firmy od štátu investičné stimuly, podľa Sulíka by mali „kopnúť do vrtule“ a doplniť projekty

Ministerstvo je pripravené

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva Richard Sulík vyzval spoločnosti, ktoré štát požiadali o investičné stimuly, aby v prípade nutnosti doplnili svoje projekty a aktívne sa zaujímali o možnosti takejto pomoci od štátu."Chcem ich vyzvať, aby kopli do vrtule, ak majú záujem o investičnú pomoc," vyhlásil na štvrtkovej tlačovej besede. Aktuálne má rezort hospodárstva na stole niečo vyše 20 žiadostí.Podľa Sulíka je ministerstvo na ich spracovanie pripravené, v prípade potreby je ochotný na túto agendu nasadiť aj viac úradníkov."Sme pripravení tie žiadosti rýchlo a flexibilne vybavovať," potvrdil minister s tým, že mnohé firmy majú "resty" a dôvodom dlhšieho schvaľovania nie sú zamestnanci rezortu."Vo viacerých prípadoch čakáme my," skonštatoval. Podľa Sulíka to vyzerá tak, že žiadosti budú schválené, avšak štát potrebuje aktivitu investorov, aby ich vedeli dotiahnuť do konca.Zároveň vyzval ďalšie spoločnosti, ktoré plánuje investovať na Slovensku, aby sa obrátili na rezort hospodárstva, ktorý je pripravený aj na posudzovanie nových žiadostí. "To, čo naša krajina potrebuje, je oživenie ekonomiky a popohnanie investícií,"Podpredseda vlády pre ekonomiku zopakoval, že podľa SaS investičné stimuly krivia trh, a preto sú liberáli proti nim. "Zároveň však vnímame, že existujú výnimky, napríklad pri vyrovnávaní regionálnych rozdielov," podotkol. Vie si preto predstaviť, že by stimuly smerovali do najmenej rozvinutých okresov."V rozumnej miere a rozumnou formou," dodal. Podstatné by podľa Sulíka bolo dodržanie troch základných princípov. Prvým je práve smerovanie investície, druhým kvalita vytvoreného pracovného miesta."Budeme dbať nielen na to, aká ide podpora na jedno pracovné miesto, ale aj čo to pracovné miesto konkrétne predstavuje, či je to v oblasti vývoja alebo jednoduchej montáže," konštatoval minister.Rezort hospodárstva bude podľa neho podporovať pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Zároveň majú v rámci tretieho princípu záujem uprednostniť pri investičných stimuloch daňové úľavy a nie priamu investičnú pomoc.Všetky aktuálne posudzované žiadosti boli podľa Sulíka predložené ešte za bývalej vlády. Spolu by vďaka nim mohlo na Slovensku vzniknúť 420 pracovných miest. "Poteší, lepšie ako hrdzavým klincom do oka, hlavne v tejto dobe," zhodnotil.Iba jedna investícia by pritom mala smerovať na západné Slovensko. Konkrétne do Senice, kde by však mohlo nájsť prácu 79 ľudí vo výskume a vývoji.Ostatné investície by mali zakotviť v najmenej rozvitých regiónoch, konkrétne v okresoch Trebišov, Rimavská Sobota, Sabinov, Košice - okolie, Medzilaborce či Bardejov.