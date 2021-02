Nemecko zaradilo Slovensko medzi oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov koronavírusu

Desaťdňová karanténa

Digitálny formulár

Hraničné kontroly

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko zaradilo od nedele 14. februára celé územie Slovenskej republiky medzi oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu. Na cestujúcich zo Slovenska do Nemecka sa od uvedeného dátumu vzťahuje zákaz osobnej prepravy leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Výnimku zo zákazu vstupu majú občania Nemecka a cudzí štátni príslušníci s pobytom v Nemecku a preprava tovarov.„Cestujúci z vysokorizikových oblastí a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, vrátane Slovenskej republiky, musia už pred nástupom do lietadla, vlaku, autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka predložiť maximálne 48 hodín starý negatívny test,“ upozorňuje MZVEZ SR.Zároveň sú všetci cestujúci prichádzajúci z rizikových, vysokorizikových či z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu povinní nastúpiť do desaťdňovej karantény.Tú je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po piatich dňoch.Cestujúci majú tiež povinnosť prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.Rozhodnutie platí bez výnimky, a to aj pre cestujúcich, ktorí prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.Negatívnym testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 48 hodín, sa bez výnimky musia preukázať aj osoby, ktoré prepravujú tovar cestnou, železničnou alebo leteckou dopravou.Rovnako sa na nich vzťahuje povinnosť registrácie prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka povinnosť preukázať sa potvrdením v PDF formáte.MZVEZ SR zároveň upozorňuje, že od nedele 14. februára Nemecko zavádza hraničné kontroly na hraniciach s Českou republikou a s Rakúskom. Je preto potrebné počítať s dlhšími čakacími lehotami.Zákaz vstupu do Nemecka pri ceste osobným motorovým vozidlom sa tak vzťahuje aj na cestujúcich prichádzajúcich z Česka a Rakúska.