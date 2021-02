Lučanský nie je martýr. Podľa výpovedí svedkov bývalý šéf polície úplatky nielen bral, ale aj rozdával

Samovražda v cele

Fico sa zaujímal tiež

Prípad nájdeného batohu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 - Bývalý policajný prezident Milan Lučanský podľa výpovedí svedkov úplatky nielen bral, ale aj rozdával. Lučanský mal žiadať bývalého riaditeľa národnej jednotky finančnej polície Bernarda S. o zastavenie vyšetrovania kauzy Milana Fiľa.Vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorým zamietol prepustenie z väzby obvinených v kauze Judáš. Informuje o tom Denník N Kľúčový svedok kauzy Judáš sa stal z Františka Böhma. Usvedčoval Lučanského, ktorého obvinili aj vďaka jeho výpovedi vlani začiatkom decembra. Skončil rovnako ako Böhm vo väzbe.Böhma v polovici decembra prepustili na slobodu, Lučanský sa koncom roka obesil v cele na teplákovej bunde a pre časť verejnosti sa stal martýrom.Z Böhmových výpovedí vyplýva, že takéto vnímanie je omyl. Tie sú súčasťou uznesenia Najvyššieho súdu SR, ktorým senát Juraja Klimenta, Petra Hatalu a Petra Štifta zamietol sťažnosti Lučanského spoluobvinených voči vzatiu do väzby.Podľa Bernarda S. sa Lučanský angažoval v kauze Eco Invest podnikateľa Milana Fiľa, ktorý mal problémy s Občianskym združením Ružomberský papier.Bernard S. je ďalším svedkom, ktorý hovorí, že o kauzu sa zaujímal aj expremiér Robert Fico (Smer-SD). Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR sa o kauzu zaujímal aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan K.Bernard S. vypovedá, že Lučanský mu pre vyšetrovanie odovzdal aj obálku, v ktorej bolo 15-tisíc až 20-tisíc eur, aby prípad dopadol bez problémov.Milan Lučanský mal podľa výpovede Bernarda S. tiež dať úplatok 5-tisíc eur, aby sa nevyšetroval prípad nájdeného batohu s 300-tisíc eurami. Informuje o tom Denník N V auguste 2017 na čerpacej stanici v Štrbe našiel brigádnik položený batoh s 300-tisíc eurami. K peniazom a batožine sa prihlásil bývalý šéf štátnej nákladnej železničnej spoločnosti Štefan Hlinka a vyvolalo to otázky, či nešlo o prostriedky z korupcie.Hlinka sa na benzínku po batoh osobne vrátil, na mieste už bola polícia a batožinu s peniazmi zadržala.Hlinka tvrdil, že peniaze našiel v dome po mame. Prípad začala vyšetrovať NAKA, konkrétne, či bývalý riaditeľ Carga nebral úplatky a či si tak mohol našetriť 300-tisíc v hotovosti. Už v novembri 2017 polícia Hlinkovi peniaze vrátila, z ničoho ho neobvinila ani neskôr.Výpoveď Bernarda S. naznačuje, že vyšetrovanie Hlinku mohlo skončiť schválne a že za tým bol vtedajší policajný prezident Milan Lučanský. Vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorým zamietol prepustenie z väzby obvinených v kauze Judáš.