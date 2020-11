Nemecko zaradilo Slovensko medzi rizikové krajiny, cestujúci musia rátať s povinnou karanténou

Testovanie prebieha na viacerých miestach

Povinnosť kontaktovať úrady

Za nedodržanie karantény hrozí pokuta

9.11.2020 - Nemecko zaradilo celé územie Slovenskej republiky z hľadiska výskytu infekcie COVID-19 medzi rizikové oblasti.Cestujúci, ktorí prichádzajú z rizikových oblastí či štátov musia od nedele 8. novembra v Nemecku absolvovať desaťdňovú karanténu. Tá môže byť predčasne ukončená v prípade, že cestujúci podstúpi test, najskôr však v piaty deň po príchode do Nemecka. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, tesť môže byť po telefonickom dohovore vykonaný u všeobecného lekára, prípadne v inom zdravotníckom zariadení podľa určenia príslušného úradu zdravotníctva (Gesundheitsamt).„Testovanie sa vykonáva aj na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach, prípadne aj na niektorých cestných hraničných priechodoch. Cestujúci prichádzajúci leteckou, železničnou, autobusovou a lodnou dopravou musia vyplniť výstupnú kartu (Aussteigekarte),“ vysvetľuje MZVEZ SR s tým, že testovanie sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu ich pobytu.Po príchode do miesta bydliska v Nemecku sú zároveň všetci cestujúci, ktorí prichádzajú z rizikových oblastí, povinní kontaktovať príslušný nemecký úrad zdravia (Gesundheitsamt).Tam dostanú informácie o ďalšom postupe, o karanténe a o prípadných ďalších testoch na COVID-19, nakoľko v jednotlivých spolkových krajinách sa podmienky môžu odlišovať.MZVEZ SR odporúča cestujúcim kontaktovať príslušný úrad zdravia (Gesundheitsamt) ešte pred vstupom do Nemecka a informovať sa o podmienkach karantény a testovania.Na webovej stránke Robert Koch Institut sa po zadaní mesta, obce či poštového smerovacieho čísla ukáže kontakt na príslušný nemecký úrad zdravia. Nedodržiavanie povinnej karantény je v Nemecku sankciované peňažnou pokutou.