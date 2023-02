Nemecko zmierni vízové obmedzenie pre ľudí, ktorí prežili ničivé zemetrasenie

Rodinné väzby

Turecké korene

Niekoľko miliónov obyvateľov Nemecka má turecké korene, pretože pred viac ako 60 rokmi Západné Nemecko verbovalo pracovníkov z Turecka a iných štátov, aby pomohli krajine ekonomicky napredovať.

12.2.2023 (SITA.sk) - Nemecká vláda chce dočasne zmierniť vízové obmedzenia pre ľudí, ktorí prežili tohtotýždňové ničivé zemetrasenie v Turecku a Sýrii. Vzťahuje sa to predovšetkým na tých, ktorí boli zranení, hrozí im bezdomovectvo a zároveň majú blízke rodinné väzby v Nemecku.„Je to pomoc v núdzi. Chceme umožniť tureckým alebo sýrskym rodinám v Nemecku priviesť blízkych príbuzných z oblasti zasiahnutej katastrofou. Môžu u nás nájsť strechu nad hlavou a dostať lekárske ošetrenie, s bežnými vízami, ktoré sa vydávajú rýchlo a sú platné tri mesiace,“ napísala na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.Nebudú však zrušené všetky požiadavky na riadny postup udeľovania víz. Žiadatelia musia byť stále schopní predložiť platný cestovný pas, čo môže byť pravdepodobnou prekážkou v prípade ľudí, ktorých domovy sa pri otrasoch zrútili.Nedávno prišli do Nemecka státisíce sýrskych utečencov, ktorí hľadali útočisko pred brutálnou občianskou vojnou vo svojej vlasti.