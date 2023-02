Slovenskí záchranári nasadení Turecku mali krst ohňom, nacvičené postupy sa na mieste uplatniť nedali

Humanitárna kríza

Absolútna improvizácia

12.2.2023 - Nasadenie po zemetrasení v Turecku bolo pre 15-členný tím príslušníkov Horskej záchrannej služby Hasičského záchranného zboru „krst ohňom". Po dnešnom prílete tímu do Bratislavy to skonštatoval záchranár Igor Žiak. Ako uviedol, bezpečnostná situácia sa v mieste nasadenia zhoršovala z hodiny na hodinu.„Katastrofa sa už v zásade nachádza v štádiu humanitárnej krízy," uviedol Žiak s tým, že z miestnych obyvateľov, ktorí zemetrasenie prežili, sa stali bezdomovci. Navyše preživší podľa neho často záchranárov tlačili do nezmyselných a nebezpečných situácií.„Čo chápem, pokiaľ by som stratil rodinu a príbuzných. Dochádzalo tam ku konfliktným situáciám, dochádzalo tam k streľbe do vzduchu a prítomnosť armády je čoraz väčšia," skonštatoval záchranár.Všetci členovia tímu boli podľa Žiaka dobrovoľníci, ktorí už mali so záchrannými akciami skúsenosti. Nacvičené postupy sa však podľa neho na meste zásahu nedali uplatniť.„Môžeme zabudnúť na všetky operačné postupy, na metodické postupy. Všetko tam prebiehalo v absolútnej improvizácii, za maximálneho ohrozenia života," skonštatoval Žiak. Doplnil, že nič iné a nijako inak sa tam nedalo urobiť.Predseda vlády Eduard Heger pripomenul, že členovia tímu zachránili v Turecku 12 ľudí.„Boli v neustálom nasadení, celých tých päť ťažkých dní," uviedol premiér. Dodal, že je nesmierne rád, že sa záchranári vrátili domov živí a zdraví.