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15. júna 2026
Nemecko znovu našlo chuť vyhrávať. Sedem gólov debutantovi, ale tréner Curacaa nehovoril o hanbe
Tagy: MS 2026 vo futbale
Po rokoch pochybností Nemecko konečne opäť vyzeralo ako tím, ktorý si na majstrovstvá sveta neprišiel iba zahrať, ale aj niečo dosiahnuť. Keď sa futbalové Nemecko pred dvanástimi rokmi radovalo z ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Po rokoch pochybností Nemecko konečne opäť vyzeralo ako tím, ktorý si na majstrovstvá sveta neprišiel iba zahrať, ale aj niečo dosiahnuť.
Keď sa futbalové Nemecko pred dvanástimi rokmi radovalo z titulu majstra sveta v Brazílii, málokto si vedel predstaviť, že nasledujúce svetové šampionáty sa pre jednu z najúspešnejších krajín histórie premenia na sériu sklamaní. Dve vyradenia už v skupine, strata rešpektu a neustále otázky, kam sa vytratila povestná nemecká sila. V Houstone však prišiel večer, ktorý mohol znamenať začiatok novej kapitoly. Nemecko rozdrvilo debutanta z Curaçaa 7:1 a po prvý raz od roku 2014 vstúpilo do majstrovstiev sveta víťazstvom.
Výsledok pôsobí jednoznačne, no úvod zápasu naznačil, že ani tentoraz to nemusí byť bez komplikácií. Felix Nmecha síce už v šiestej minúte nádherne otvoril skóre, keď si elegantne pripravil pozíciu a obstrelil brankára Eloya Rooma, no outsider sa nezľakol. Po tečovanej strele Livana Comenenciu prepukla v sektore priaznivcov Curaçaa, prezývaných „Modrá vlna“, obrovská eufória. Na niekoľko minút sa dokonca zdalo, že malý karibský štát by mohol favorita zaskočiť.
Práve v tom momente však Nemci ukázali, čo im v posledných rokoch na veľkých turnajoch často chýbalo - pokoj a schopnosť reagovať. Po prestávke na občerstvenie opäť prevzali kontrolu nad zápasom a ešte pred polčasom si vybudovali rozhodujúci náskok. Nico Schlotterbeck strelil svoj premiérový reprezentačný gól, Kai Havertz pridal z penalty tretí zásah a po zmene strán sa už obrana Curaçaa úplne rozpadla. Jamal Musiala skóroval už po 69 sekundách druhého polčasu, Nathaniel Brown si splnil reprezentačný sen premiérovým gólom, Deniz Undav pokračoval vo fantastickej streleckej forme a Havertz druhým zásahom symbolicky uzavrel skóre na 7:1 - čiže rovnaký výsledok, akým Nemecko šokovalo Brazíliu v legendárnom semifinále MS 2014.
Pre trénera Juliana Nagelsmanna však nebolo najdôležitejšie samotné skóre. Po zápase zdôrazňoval najmä psychologický rozmer víťazstva. „Takéto sebavedomie potrebujeme. Myslím si, že sme ho už mali, ale dnes ešte narástlo. Dôležitý bol spôsob, akým sme hrali - s intenzitou a správnym nastavením. Som veľmi spokojný so siedmimi gólmi aj s väčšinou nášho výkonu,“ povedal len 38-ročný kouč, ktorý verí, že jeho tím môže na turnaji zamiešať najvyššími priečkami.
Na opačnej strane zavládla napriek debaklu prekvapivá dávka hrdosti. Curaçao sa stalo najmenšou krajinou podľa počtu obyvateľov, ktorá sa kedy prebojovala na majstrovstvá sveta, a už samotná účasť predstavuje historický úspech. Tréner Dick Advocaat, najstarší kouč v dejinách svetových šampionátov, odmietol hovoriť o hanbe. „Nie je žiadnou potupou prehrať takýmto spôsobom proti takému mužstvu. Tento tím má hodnotu približne 850 miliónov eur, Curaçao 25 miliónov. Boli jednoducho príliš silní,“ priznal 78-ročný Holanďan. Zároveň pripomenul, že najkrajším momentom večera nebolo dianie na trávniku, ale pohľad do hľadiska plného nadšených fanúšikov z Karibiku.
Pravý obraz sily Nemecka však prinesú až nasledujúce dni. E-skupina totiž ponúka oveľa náročnejších súperov. Už najbližšie čaká štvornásobných majstrov sveta mužstvo Pobrežia Slonoviny a následne aj ambiciózny Ekvádor. Nagelsmann však po prvom vystúpení cíti, že jeho mužstvo je pripravené zvládnuť väčšie výzvy. Po rokoch pochybností totiž Nemecko konečne opäť vyzeralo ako tím, ktorý si na majstrovstvá sveta neprišiel iba zahrať, ale aj niečo dosiahnuť.
Zdroj: SITA.sk - Nemecko znovu našlo chuť vyhrávať. Sedem gólov debutantovi, ale tréner Curacaa nehovoril o hanbe © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď sa futbalové Nemecko pred dvanástimi rokmi radovalo z titulu majstra sveta v Brazílii, málokto si vedel predstaviť, že nasledujúce svetové šampionáty sa pre jednu z najúspešnejších krajín histórie premenia na sériu sklamaní. Dve vyradenia už v skupine, strata rešpektu a neustále otázky, kam sa vytratila povestná nemecká sila. V Houstone však prišiel večer, ktorý mohol znamenať začiatok novej kapitoly. Nemecko rozdrvilo debutanta z Curaçaa 7:1 a po prvý raz od roku 2014 vstúpilo do majstrovstiev sveta víťazstvom.
Výsledok pôsobí jednoznačne, no úvod zápasu naznačil, že ani tentoraz to nemusí byť bez komplikácií. Felix Nmecha síce už v šiestej minúte nádherne otvoril skóre, keď si elegantne pripravil pozíciu a obstrelil brankára Eloya Rooma, no outsider sa nezľakol. Po tečovanej strele Livana Comenenciu prepukla v sektore priaznivcov Curaçaa, prezývaných „Modrá vlna“, obrovská eufória. Na niekoľko minút sa dokonca zdalo, že malý karibský štát by mohol favorita zaskočiť.
Práve v tom momente však Nemci ukázali, čo im v posledných rokoch na veľkých turnajoch často chýbalo - pokoj a schopnosť reagovať. Po prestávke na občerstvenie opäť prevzali kontrolu nad zápasom a ešte pred polčasom si vybudovali rozhodujúci náskok. Nico Schlotterbeck strelil svoj premiérový reprezentačný gól, Kai Havertz pridal z penalty tretí zásah a po zmene strán sa už obrana Curaçaa úplne rozpadla. Jamal Musiala skóroval už po 69 sekundách druhého polčasu, Nathaniel Brown si splnil reprezentačný sen premiérovým gólom, Deniz Undav pokračoval vo fantastickej streleckej forme a Havertz druhým zásahom symbolicky uzavrel skóre na 7:1 - čiže rovnaký výsledok, akým Nemecko šokovalo Brazíliu v legendárnom semifinále MS 2014.
Pre trénera Juliana Nagelsmanna však nebolo najdôležitejšie samotné skóre. Po zápase zdôrazňoval najmä psychologický rozmer víťazstva. „Takéto sebavedomie potrebujeme. Myslím si, že sme ho už mali, ale dnes ešte narástlo. Dôležitý bol spôsob, akým sme hrali - s intenzitou a správnym nastavením. Som veľmi spokojný so siedmimi gólmi aj s väčšinou nášho výkonu,“ povedal len 38-ročný kouč, ktorý verí, že jeho tím môže na turnaji zamiešať najvyššími priečkami.
Na opačnej strane zavládla napriek debaklu prekvapivá dávka hrdosti. Curaçao sa stalo najmenšou krajinou podľa počtu obyvateľov, ktorá sa kedy prebojovala na majstrovstvá sveta, a už samotná účasť predstavuje historický úspech. Tréner Dick Advocaat, najstarší kouč v dejinách svetových šampionátov, odmietol hovoriť o hanbe. „Nie je žiadnou potupou prehrať takýmto spôsobom proti takému mužstvu. Tento tím má hodnotu približne 850 miliónov eur, Curaçao 25 miliónov. Boli jednoducho príliš silní,“ priznal 78-ročný Holanďan. Zároveň pripomenul, že najkrajším momentom večera nebolo dianie na trávniku, ale pohľad do hľadiska plného nadšených fanúšikov z Karibiku.
Pravý obraz sily Nemecka však prinesú až nasledujúce dni. E-skupina totiž ponúka oveľa náročnejších súperov. Už najbližšie čaká štvornásobných majstrov sveta mužstvo Pobrežia Slonoviny a následne aj ambiciózny Ekvádor. Nagelsmann však po prvom vystúpení cíti, že jeho mužstvo je pripravené zvládnuť väčšie výzvy. Po rokoch pochybností totiž Nemecko konečne opäť vyzeralo ako tím, ktorý si na majstrovstvá sveta neprišiel iba zahrať, ale aj niečo dosiahnuť.
Zdroj: SITA.sk - Nemecko znovu našlo chuť vyhrávať. Sedem gólov debutantovi, ale tréner Curacaa nehovoril o hanbe © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS 2026 vo futbale
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