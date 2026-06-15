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15. júna 2026
NHL: Carolina získala Stanley Cup po 20 rokoch, charizmatický Brind´Amour ho má ako kapitán aj tréner – VIDEO
Hokejisti Carolina Hurricanes získali po druhý raz v histórii Stanleyho pohár. Víťazstvo 3:0 na záver v Las Vegas a slastné pocity s trofejou nad hlavou. Hokejisti tímu Carolina Hurricanes sa stali ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Carolina Hurricanes získali po druhý raz v histórii Stanleyho pohár.
Víťazstvo 3:0 na záver v Las Vegas a slastné pocity s trofejou nad hlavou. Hokejisti tímu Carolina Hurricanes sa stali víťazmi Stanleyho pohára 2026. Vo finálovej sérii zdolali hráčov Vegas Golden Knights 4:2 na zápasy a ukončili sezónu NHL 2025/2026.
Osem rokov budoval Rod Brind´Amour víťazný tím a nakoniec sa mu to aj podarilo. Carolina pod jeho vedením získala Stanley pohár pred 20 rokmi a aj teraz.
V roku 2006 Brind´Amour priviedol Hurricanes k najvzácnejšej hokejovej klubovej trofeji ako kapitán mužstva, teraz ako jeho tréner. Stal sa len štvrtým mužom v histórii NHL, ktorému sa to podarilo na týchto dvoch dôležitých postoch v rovnakom klube.
"Máme to, čo sme chceli a nesmierne si to vážim. Nestalo sa to zo dňa na deň, ani z roka na rok. Títo chlapci na výhre v Stanleyho pohári pracovali osem rokov a nezastavili sa, kým si naň nesiahli. Majú moju neskonalú úctu," povedal Brind´Amour podľa webu NHL.
V zápase číslo 6 brankár hostí Brandon Bussi pochytal všetkých 22 striel, ktoré na neho smerovali a góly Hurricanes strelili v prvej tretine Taylor Hall, v druhej tretine Jackson Blake a v tretej gólom do prázdnej bránky dal záverečnú pečiatku na pohári Nikolaj Ehlers.
Carolina vyhrala 16 z 19 zápasov v play-off, prvými dvoma kolami proti Ottawe a Philadelphii jej hráči preleteli suverénne 4:0 na zápasy. Vo finále Východnej konferencii im Montreal s Jurajom Slafkovským vzali jeden zápas a v záverečnej sérii o trofej prehrali s Vegas dva zápasy.
Kapitán Hurricanes Jordan Staal získal Conn Smythe Trophy ako najužitočnejší hráč play-off. Vo vyraďovacej časti zaznamenal 12 bodov (osem gólov, štyri asistencie), vrátane šiestich gólov vo finále. "Je to úžasné,“ povedal Staal.
"Aký boj a aký pocit. Toľko individuálneho úsilia udržať puk mimo našej bránky som ešte nevidel. Som na týchto chlapcov veľmi hrdý," doplnil 37-ročný stredný útočník, ktorý máva výborné percento víťazných buly.
"Nemali sme iba pár lídrov, ale každý z nás prispel k celkovému triumfu. V play-off sme sa opierali o množstvo hráčov. Naša partia mala potrebnú hĺbku aj šírku. Som na týchto hráčov taký hrdý,“ povedal krídelník Hurricanes Seth Jarvis.
Na Stanleyho pohári 2026 je aj slovenská stopa. Získal ho aj útočník Logan Stankoven, ktorý má slovenských predkov z Liptova. Iba 173 cm vysoký center sa v play-off rozohral k výbornému výkonu a v 19 zápasoch nazbieral 16 bodov za 11 gólov a 5 asistencií.
Bol štvrtý najproduktívnejší hráč tímu po 20-bodovom Jacksonovi Blakovi, 19-bodovom Taylorovi Hallovi a 18-bodovom Nikolajovi Ehlersovi
Zdroj: SITA.sk - Carolina získala Stanley Cup po 20 rokoch, charizmatický Brind´Amour ho má ako kapitán aj tréner – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Víťazstvo 3:0 na záver v Las Vegas a slastné pocity s trofejou nad hlavou. Hokejisti tímu Carolina Hurricanes sa stali víťazmi Stanleyho pohára 2026. Vo finálovej sérii zdolali hráčov Vegas Golden Knights 4:2 na zápasy a ukončili sezónu NHL 2025/2026.
Osem rokov budoval Rod Brind´Amour víťazný tím a nakoniec sa mu to aj podarilo. Carolina pod jeho vedením získala Stanley pohár pred 20 rokmi a aj teraz.
Ako kapitán aj tréner
V roku 2006 Brind´Amour priviedol Hurricanes k najvzácnejšej hokejovej klubovej trofeji ako kapitán mužstva, teraz ako jeho tréner. Stal sa len štvrtým mužom v histórii NHL, ktorému sa to podarilo na týchto dvoch dôležitých postoch v rovnakom klube.
"Máme to, čo sme chceli a nesmierne si to vážim. Nestalo sa to zo dňa na deň, ani z roka na rok. Títo chlapci na výhre v Stanleyho pohári pracovali osem rokov a nezastavili sa, kým si naň nesiahli. Majú moju neskonalú úctu," povedal Brind´Amour podľa webu NHL.
Shutout aj gól do prázdnej
V zápase číslo 6 brankár hostí Brandon Bussi pochytal všetkých 22 striel, ktoré na neho smerovali a góly Hurricanes strelili v prvej tretine Taylor Hall, v druhej tretine Jackson Blake a v tretej gólom do prázdnej bránky dal záverečnú pečiatku na pohári Nikolaj Ehlers.
Carolina vyhrala 16 z 19 zápasov v play-off, prvými dvoma kolami proti Ottawe a Philadelphii jej hráči preleteli suverénne 4:0 na zápasy. Vo finále Východnej konferencii im Montreal s Jurajom Slafkovským vzali jeden zápas a v záverečnej sérii o trofej prehrali s Vegas dva zápasy.
Kapitán má ďalšiu trofej
Kapitán Hurricanes Jordan Staal získal Conn Smythe Trophy ako najužitočnejší hráč play-off. Vo vyraďovacej časti zaznamenal 12 bodov (osem gólov, štyri asistencie), vrátane šiestich gólov vo finále. "Je to úžasné,“ povedal Staal.
"Aký boj a aký pocit. Toľko individuálneho úsilia udržať puk mimo našej bránky som ešte nevidel. Som na týchto chlapcov veľmi hrdý," doplnil 37-ročný stredný útočník, ktorý máva výborné percento víťazných buly.
Lídrom celé mužstvo
"Nemali sme iba pár lídrov, ale každý z nás prispel k celkovému triumfu. V play-off sme sa opierali o množstvo hráčov. Naša partia mala potrebnú hĺbku aj šírku. Som na týchto hráčov taký hrdý,“ povedal krídelník Hurricanes Seth Jarvis.
Na Stanleyho pohári 2026 je aj slovenská stopa. Získal ho aj útočník Logan Stankoven, ktorý má slovenských predkov z Liptova. Iba 173 cm vysoký center sa v play-off rozohral k výbornému výkonu a v 19 zápasoch nazbieral 16 bodov za 11 gólov a 5 asistencií.
Bol štvrtý najproduktívnejší hráč tímu po 20-bodovom Jacksonovi Blakovi, 19-bodovom Taylorovi Hallovi a 18-bodovom Nikolajovi Ehlersovi
Zdroj: SITA.sk - Carolina získala Stanley Cup po 20 rokoch, charizmatický Brind´Amour ho má ako kapitán aj tréner – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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