Nemecko zruší vyplácanie nemocenských dávok pre neočkovaných, ak sa ocitnú v karanténe

Vec férovosti

Nezaočkovaní budú niesť zodpovednosť

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko ukončí vyplácanie nemocenských dávok ľuďom, ktorí budú musieť ísť do karantény v súvislosti s pandémiou Doteraz mohli nemeckí občania žiadať nemocenské dávky ako náhradu za stratený príjem, ak museli ísť do karantény po návrate zo zahraničia alebo po kontakte s ľuďmi s pozitívnym výsledkom testu na koronavírus Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn povedal, že toto rozhodnutie je vecou „férovosti". Argumentuje totiž tým, že do 1. novembra, kedy nové pravidlo nadobudne účinnosť, každý bude mať možnosť dať sa zaočkovať.Tí, ktorí sa rozhodnú nedať sa vakcinovať, „budú musieť niesť zodpovednosť, vrátane finančných nákladov“, povedal šéf rezortu zdravotníctva.Nemecko doteraz úplne zaočkovalo 63,4 percenta svojej populácie. Vláda krajiny hovorí, že chce dosiahnuť zaočkovanosť obyvateľstva na úrovni 75 percent, aby predišla prudkému rastu počtu nákaz počas zimných mesiacov.