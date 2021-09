Nitrianska Slowlandia sa stala najoceňovanejším slovenským výrobcom potravín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2021 (Webnoviny.sk) -Ani rok poznačený pandémiou neodradil slovenských a svetových potravinárov, aby prihlásili svoje najchutnejšie produkty a zmerali si tak sily pred viac ako 300-člennou odbornou porotou. Najviac ocenení v podobe zlatých hviezd na Slovensko priniesla nitrianska manufaktúra Slowlandia. Až dva produkty z ich dielne – Slowtella Slowtella Kávová – získali najvyššie možné ocenenie, tri hviezdy. Po dve hviezdy si odniesli Mandle v slanom karameli Mandľový krém . Celkovo získala Slowlandia 12 hviezd za 5 svojich produktov. Mladá nitrianska firma sa tak stala najoceňovanejšou potravinárskou firmou zo Slovenska. Slowlandia dominuje medzi slovenskými potravinármi už od roku 2018, kedy ako prvá slovenská firma vôbec získala tri hviezdy - za svoje Mandľové Maslow Pre malých výrobcov sú ocenenia Great Taste jedinečnou príležitosťou ako sa dostať do povedomia širšej verejnosti a nájsť si nových zákazníkov. Čierna okrúhla nálepka s hviezdami Great Taste na produkte je právom považovaná za odznak prestíže a garanciu výbornej chuti. Okrem prestížneho ocenenia získajú výrobcovia objektívnu spätnú väzbu od porotcov. Svoje produkty tak môžu vylepšovať a posúvať vpred.Hodnotením porotcov sa inšpirovali aj v Slowlandii a tento rok neprihlásili do súťaže len svoje novinky. Lieskovcovo-kakaový krém Slowtella je ich prvým a zároveň najpredávanejším produktom. "Pozorne sme čítali hodnotenia z predošlých ročníkov. Pri Slowtelle sme upravili konzistenciu a profil praženia orechov. Verili sme tomuto produktu, pretože je medzi Slovákmi nesmierne obľúbený," vysvetlil Michal Repík, zakladateľ Slowlandie. "Veľmi sa tešíme, že sa nám počas štyroch rokov podarilo nielen každoročne obhájiť kvalitu našich výrobkov, ale dokonca zvýšiť hodnotenie Slowtelly na maximálne možné - tri hviezdičky. Za tento úspech vďačíme všetkým našim vytrvalým spolupracovníkom, ale tiež zákazníkom, ktorí nám verili," uviedol pán Repík. Slowtella je vegánska nátierka z výberových lieskových orechov a kvalitného BIO kakaa, sladená výlučne BIO cukrom z kokosových kvetov, bez mlieka, bez palmového oleja či akýchkoľvek umelých prísad. Porotcovia v Great Taste vo svojich komentároch ocenili najmä jej hodvábne hladkú krémovú konzistenciu a predovšetkým perfektný pomer chuti pražených lieskových orechov a kakaa. Taktiež porota pochválila použitie kokosového cukru a primeranú sladkosť nátierky, ktorej sa vraj nedá odolať.Kým Slowtelle stačili k zisku troch hviezd len jemné vylepšenia, Slowtella Kávová musela prejsť zásadnými zmenami. V pôvodnej receptúre totiž, aj podľa minuloročného hodnotenia porotcov, prerážala káva. Slowtella Kávová je jemný lieskovcovo-kakaový krém, do ktorého je pridaná pasta zo špeciálne praženej kávy. "Museli sme nájsť inú odrodu kávy, kompletne zmeniť profil praženia aj pomer jednotlivých zložiek tak, aby boli v harmónii. V kávovej Slowtelle by ste tak mali cítiť výberové pražené lieskovce, kvalitné kakao a zároveň jemné ovocné tóny stredne-tmavo praženej kávy Brasilia Caramelo," vysvetľuje Michal Repík.Great Taste Awards sú najväčšie a najdôveryhodnejšie ocenenia chuti potravín na svete. Do aktuálneho ročníka súťaže Great Taste bolo prihlásených viac ako 14-tisíc produktov zo 108 krajín sveta. Najvyššie možné ocenenie, tri hviezdy, získalo len 218 produktov. Slowtella sa zaradila medzi elitných 1,6% najchutnejších potravín z celého sveta. Vzorky ochutnávala 355-členná porota zložená z potravinových kritikov, známych šéfkuchárov, autorov kníh, majiteľov reštaurácií, potravinárov, zástupcov obchodu, novinárov aj známych osobností gastronómie. Hodnotenie prebieha vždy naslepo, produkty sú zbavené obalu a porotcovia majú k dispozícii len stručný popis a zloženie. Rozhoduje teda vždy len výnimočná chuť výrobku.Slowlandia je rodinná firma, ktorú vo svojej rodnej Nitre založili manželia Repíkovci v roku 2017. Dnes zamestnáva 25 ľudí a momentálne hľadá ďalších šikovných kolegov, ktorí by sa radi podieľali na tvorbe, výrobe, marketingu či predaji svetových potravinárskych produktov. Aktuálne otvorené pracovné pozície môžu nájsť záujemcovia na stránke: http://slowlandia.com/kariera "V Slowlandii sme úprimne presvedčení, že aj v malej krajine sa dajú robiť svetové produkty. Ak sa nám podarí nájsť dostatok šikovných ľudí, ktorí s nami budú zdieľať toto presvedčenie, čakajú nás v Slowlandii ešte veľké veci," odhodlane predpovedá zakladateľ a riaditeľ Michal Repík.Informačný servis