|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ján
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. júna 2026
Nemecko zrušilo objednávku šiestich fregát triedy F126, projekt sprevádzali výrazné meškania
Nemecko namiesto nich obstará osem menších vojnových lodí, akcie Rheinmetallu po oznámení prudko oslabili.
Zdieľať
Nemecko zrušilo plánovanú objednávku šiestich fregát triedy F126 a namiesto nich obstará osem menších vojnových lodí.
V stredu to oznámilo nemecké ministerstvo obrany, ktoré rozhodnutie zdôvodnilo výraznými meškaniami projektu vedeného holandskou lodiarskou spoločnosťou Damen Naval.
„Ministerstvo obrany rozhodlo, že nebude pokračovať vo výstavbe celkovo šiestich fregát triedy F126. Ide o reakciu na výrazné meškania, ktoré projekt sprevádzajú,“ uviedol rezort obrany vo vyhlásení.
Akcie Rheinmetallu prudko klesli
Rozhodnutie sa okamžite prejavilo na finančných trhoch. Akcie nemeckého zbrojárskeho koncernu Rheinmetall, ktorý sa na projekte podieľal, po správach médií v úvode stredajšieho obchodovania klesli takmer o 17 percent.
Išlo o ich najvýraznejší vnútrodenný pokles za viac ako rok. Neskôr časť strát vymazali.
Osem menších plavidiel
Podľa médií Berlín zrušil projekt v hodnote približne 12,8 miliardy eur. Namiesto šiestich veľkých fregát plánuje nemecké námorníctvo získať osem menších bojových plavidiel. Tie majú lepšie zodpovedať aktuálnym obranným potrebám krajiny.
Projekt fregát F126 patril medzi najväčšie modernizačné programy nemeckého námorníctva.
Berlín v posledných rokoch výrazne zvyšuje investície do obrany v reakcii na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Európe po ruskej invázii na Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Nemecko zrušilo objednávku šiestich fregát triedy F126, projekt sprevádzali výrazné meškania © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Poslanci parlamentu si užijú trojmesačné prázdniny, za 7 000 eur mesačne nechali na jeseň stovku neprerokovaných bodov
Jaskynné dláto s príchuťou AI: Prečo moderný marketing stále nepochoval tlačovú správu? – VIDEO