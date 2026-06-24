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24. júna 2026

Nemecko zrušilo objednávku šiestich fregát triedy F126, projekt sprevádzali výrazné meškania


Tagy: fregata Nákup Nemecká vláda Zrušenie

Nemecko namiesto nich obstará osem menších vojnových lodí, akcie Rheinmetallu po oznámení prudko oslabili.



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gettyimages 2186587465 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Nemecko namiesto nich obstará osem menších vojnových lodí, akcie Rheinmetallu po oznámení prudko oslabili.

Nemecko zrušilo plánovanú objednávku šiestich fregát triedy F126 a namiesto nich obstará osem menších vojnových lodí.


V stredu to oznámilo nemecké ministerstvo obrany, ktoré rozhodnutie zdôvodnilo výraznými meškaniami projektu vedeného holandskou lodiarskou spoločnosťou Damen Naval.


„Ministerstvo obrany rozhodlo, že nebude pokračovať vo výstavbe celkovo šiestich fregát triedy F126. Ide o reakciu na výrazné meškania, ktoré projekt sprevádzajú,“ uviedol rezort obrany vo vyhlásení.



Akcie Rheinmetallu prudko klesli


Rozhodnutie sa okamžite prejavilo na finančných trhoch. Akcie nemeckého zbrojárskeho koncernu Rheinmetall, ktorý sa na projekte podieľal, po správach médií v úvode stredajšieho obchodovania klesli takmer o 17 percent.


Išlo o ich najvýraznejší vnútrodenný pokles za viac ako rok. Neskôr časť strát vymazali.



Osem menších plavidiel


Podľa médií Berlín zrušil projekt v hodnote približne 12,8 miliardy eur. Namiesto šiestich veľkých fregát plánuje nemecké námorníctvo získať osem menších bojových plavidiel. Tie majú lepšie zodpovedať aktuálnym obranným potrebám krajiny.


Projekt fregát F126 patril medzi najväčšie modernizačné programy nemeckého námorníctva.


Berlín v posledných rokoch výrazne zvyšuje investície do obrany v reakcii na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Európe po ruskej invázii na Ukrajinu.




Zdroj: SITA.sk - Nemecko zrušilo objednávku šiestich fregát triedy F126, projekt sprevádzali výrazné meškania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: fregata Nákup Nemecká vláda Zrušenie
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