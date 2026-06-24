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24. júna 2026
Jaskynné dláto s príchuťou AI: Prečo moderný marketing stále nepochoval tlačovú správu? – VIDEO
Tagy: Komunikácia Marketing Marketingovky Podcast PRuser PR na Slovensku PRuser Public relations Rozhovory Slovenský podcast umelá inteligencia (AI)
V najnovšej epizóde podcastu PR USER sme sa pozreli do zákulisia mediálnej kuchyne. Žijeme v dobe, kedy sa úspech meria algoritmami, PPC kampaňami a promptami pre
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24.6.2026 (SITA.sk) - V najnovšej epizóde podcastu PR USER sme sa pozreli do zákulisia mediálnej kuchyne.
Žijeme v dobe, kedy sa úspech meria algoritmami, PPC kampaňami a promptami pre umelú inteligenciu. Keď preto v hlučnom open-space moderného marketingu vyslovíte slovné spojenie "tlačová správa", málokto skryje ironický úsmev.
"To je ako keby si dlátom tesal do kameňa v jaskyni," počúvajú PR manažéri z každej strany. Lenže, kým digitálne trendy prichádzajú a odchádzajú rýchlosťou jedného swipe-nutia, tento zdanlivý archaizmus potichu a nekompromisne doručuje výsledky, o ktorých sa mnohým "fancy" formátom ani nesníva.
Kde je teda pravda? Je tlačová správa mŕtvy prežitok, alebo len nepochopená zbraň hromadného ničenia, ktorú väčšina firiem skrátka nevie držať v ruke?
V najnovšej epizóde podcastu PR USER z dielne agentúry Divino a tlačovej agentúry SITA sa Ľubomíra Mardiaková a Simona Mištíková pozreli do zákulisia mediálnej kuchyne. Bez korporátneho pátosu a s odzbrojujúcou úprimnosťou rozoberajú psychológiu unavených novinárov, ktorí denne čelia záplave stoviek identických e-mailov.
Dozviete sa, prečo tie najväčšie mediálne domy stále vyžadujú formát, ktorý marketéri tak radi odpisujú, a aký bizarný filter rozhoduje o tom, či vaša správa skončí v koši, alebo na titulke.
Hranica medzi geniálnym PR a totálnym fiaskom je prekvapivo tenká. Stačí jedno nesprávne naformulované slovo v titulku a namiesto vytúženého článku vám z redakcie obratom pristane cenník za inzerciu – nekompromisný dôkaz, že ste namiesto príbehu poslali obyčajný leták.
V podcaste odhaľujeme aj odvrátenú stranu hry: ako legálne zneužiť psychologické zbrane ekonomického bulváru tak, aby váš text redaktorom doslova "hrkol", kedy vám umelá inteligencia pri písaní viac uškodí ako pomôže, a prečo je váš starostlivo vybudovaný zoznam kontaktov z januára v júni už len bezcennou databázou duchov.
Napísať text, ktorý neurazí, dnes s pomocou technológií zvládne takmer každý. Kde sa však láme chlieb a kde začína skutočné umenie distribúcie, ktoré bez denno-denného agentúrneho chlebíčka neprekonáte?
Ak chcete prestať robiť školácke chyby a zistiť, ako prinášať témy, ktoré budú médiá reálne chcieť, odpovede nájdete už dnes v novej epizóde PR USER. Vypnite na chvíľu sociálne siete a dajte si polhodinu čistého biznisového insightu.
Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na nasledujúcich platformách: ???? Youtube , Spotify, DVTV, TV-sita.sk, divino.sk. ????
Zdroj: SITA.sk - Jaskynné dláto s príchuťou AI: Prečo moderný marketing stále nepochoval tlačovú správu? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Žijeme v dobe, kedy sa úspech meria algoritmami, PPC kampaňami a promptami pre umelú inteligenciu. Keď preto v hlučnom open-space moderného marketingu vyslovíte slovné spojenie "tlačová správa", málokto skryje ironický úsmev.
"To je ako keby si dlátom tesal do kameňa v jaskyni," počúvajú PR manažéri z každej strany. Lenže, kým digitálne trendy prichádzajú a odchádzajú rýchlosťou jedného swipe-nutia, tento zdanlivý archaizmus potichu a nekompromisne doručuje výsledky, o ktorých sa mnohým "fancy" formátom ani nesníva.
Kde je teda pravda? Je tlačová správa mŕtvy prežitok, alebo len nepochopená zbraň hromadného ničenia, ktorú väčšina firiem skrátka nevie držať v ruke?
Zákulisie mediálnej kuchyne
V najnovšej epizóde podcastu PR USER z dielne agentúry Divino a tlačovej agentúry SITA sa Ľubomíra Mardiaková a Simona Mištíková pozreli do zákulisia mediálnej kuchyne. Bez korporátneho pátosu a s odzbrojujúcou úprimnosťou rozoberajú psychológiu unavených novinárov, ktorí denne čelia záplave stoviek identických e-mailov.
Dozviete sa, prečo tie najväčšie mediálne domy stále vyžadujú formát, ktorý marketéri tak radi odpisujú, a aký bizarný filter rozhoduje o tom, či vaša správa skončí v koši, alebo na titulke.
Pasca, do ktorej sa chytíte aj vy
Hranica medzi geniálnym PR a totálnym fiaskom je prekvapivo tenká. Stačí jedno nesprávne naformulované slovo v titulku a namiesto vytúženého článku vám z redakcie obratom pristane cenník za inzerciu – nekompromisný dôkaz, že ste namiesto príbehu poslali obyčajný leták.
V podcaste odhaľujeme aj odvrátenú stranu hry: ako legálne zneužiť psychologické zbrane ekonomického bulváru tak, aby váš text redaktorom doslova "hrkol", kedy vám umelá inteligencia pri písaní viac uškodí ako pomôže, a prečo je váš starostlivo vybudovaný zoznam kontaktov z januára v júni už len bezcennou databázou duchov.
Napísať text, ktorý neurazí, dnes s pomocou technológií zvládne takmer každý. Kde sa však láme chlieb a kde začína skutočné umenie distribúcie, ktoré bez denno-denného agentúrneho chlebíčka neprekonáte?
Ak chcete prestať robiť školácke chyby a zistiť, ako prinášať témy, ktoré budú médiá reálne chcieť, odpovede nájdete už dnes v novej epizóde PR USER. Vypnite na chvíľu sociálne siete a dajte si polhodinu čistého biznisového insightu.
Kde si môžete pozrieť a vypočuť novú epizódu?
Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na nasledujúcich platformách: ???? Youtube , Spotify, DVTV, TV-sita.sk, divino.sk. ????
Podcast: Podcast Pr User
Zdroj: SITA.sk - Jaskynné dláto s príchuťou AI: Prečo moderný marketing stále nepochoval tlačovú správu? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunikácia Marketing Marketingovky Podcast PRuser PR na Slovensku PRuser Public relations Rozhovory Slovenský podcast umelá inteligencia (AI)
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