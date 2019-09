Nemecko zvažuje zákonnú povinnosť delenia sa o dáta v doprave

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecké ministerstvo dopravy preveruje zákonné predpoklady na zavedenie všestranných aplikácií v oblasti mobility, ktoré by spotrebiteľom umožňovali kúpiť cestovný lístok, rezervovať si auto alebo bicykel. Ako pre poludňajší magazín televíznej stanice ARD povedal predstaviteľ ministerstva Steffen Bilger, prepravné spoločnosti by sa mali deliť o svoje dáta,Na to, aby bolo možné takéto aplikácie ponúkať, musia byť jednotliví prevádzkovatelia povinní spolupracovať. V niektorých krajinách, napríklad vo Fínsku, je takáto výmena dát prikázaná zákonom.povedal Bilger.Hoci už existujú regionálne modelové projekty, k zásadnému prielomu ešte nedošlo. Autobusoví prepravcovia sa musia informačne deliť o svoje jazdné intervaly a meškania, prevádzkovatelia car-sharingu zas o svoje lokality a ceny. Ministerstvo si do roka 2021 stanovilo za prioritný cieľ plošne zabezpečiť rýchly internet, aby spotrebitelia mohli svoje aplikácie používať kdekoľvek.