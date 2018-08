Nemeckú islamistku odsúdili v Iraku na doživotný trest

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 6. augusta (TASR) - Nemeckú islamistku Nadiu K. (22) odsúdili v pondelok v Iraku spoločne s istým Francúzom na doživotný trest väzenia, čo v tejto krajine zodpovedá 20 rokom za mrežami, v prípade dobrého správania 15-ročnému trestu.Proti verdiktu sa možno ešte odvolať.Nadia K., dcéra Lamiu K., muža marockého pôvodu z Mannheimu, ktorého už skôr odsúdili na doživotný trest, opustila podľa irackých justičných zdrojov spolkovú republiku v roku 2014, aby odišla najskôr do Sýrie a následne do Iraku s cieľom pripojiť sa k džihádistom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).Odsúdenú vlani zadržali príslušníci irackých bezpečnostných zložiek pri oslobodzovaní častí krajiny spod vlády IS.V irackých väzniciach sú popri Nadii K., ktorá je matkou jedného dieťaťa, ako aj jej matky ešte ďalšie dve niekdajšie manželky bojovníkov z IS z Nemecka, okrem iného Linda W., ktorú už odsúdili na šesť rokov väzenia.