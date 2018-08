R. Fico: Kiska zneužíva funkciu prezidenta, mal by odstúpiť

Na snímke poslanec NR SR Robert Fico (SMER-SD). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska zneužíva funkciu prezidenta na svoj vstup do straníckej politiky a na útoky proti vládnej koalícii. Jeho jediným cieľom je destabilizácia politickej situácie. V príspevku na sociálnej sieti to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Vyzval prezidenta, aby z funkcie odstúpil.uviedol Fico. Obvinil prezidenta, že politicky zneužil vraždu novinára Jána Kuciaka na útok proti vláde a rovnako sa správa aj pri podozrení z únosu vietnamského podnikateľa.pokračoval Fico. Kiskovi pripomenul, že mandát na zostavenie vlády alebo odvolanie jej členov má len predseda vlády SR na základe demokratických parlamentných volieb.Podľa Fica sa prezident obáva, že riadne prešetrenie podozrení z volebných, daňových a pozemkových podvodov, by ho mohlo politicky a morálne znemožniť.povedal.Prezident Kiska uviedol po pondelkovom stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), že ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) stratila jeho dôveru a správa sa, ako keby bola pravou rukou bývalého šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Začína ju vnímať ako prekážku vyšetrenia prípadu únosu Vietnamca.