Nemecký cyklista Tony Martin v novej sezóne mení tím

Berlín 14. augusta (TASR) - Nemecký cyklista Tony Martin by mal od nasledujúcej sezóny pôsobiť v holandskom tíme LottoNL-Jumbo, s ktorým sa dohodol na dvojročnej zmluve. Prestup by mali oficiálne oznámiť v septembri po dotiahnutí všetkých detailov, informoval portál cyclingnews.com.Tridsaťtriročný časovkársky špecialista pôsobí dva roky v ruskej Kaťuši, predtým si päť sezón obliekal dres Quick-Stepu, pretekal aj za HTC a Columbiu. Počas 11-ročnej kariéry sa stal štyrikrát majstrom sveta v časovke, vyhral štyri etapy na Tour de France, získal celkové prvenstvo na Okolo Pekingu (2011, 2012), Okolo Belgicka (2012, 2013, 2014), Eneco Tour (2010) a Paríž - Nice (2011).V Lotte by mal posilniť hlavne tímovú jazdu proti chronometru. Lídri stajne Primož Roglič a Steven Kruijswijk obsadili na tohtoročnej Tour štvrtú a piatu priečku, no v tímovej časovke stratili na Sky a ďalšie popredné tímy vyše minútu.Martin Tour nedokončil, po tvrdom páde v 8. etape si zlomil stavec, síce prišiel do cieľa, no na ďalší deň už neštartoval. Následne štyri týždne pauzoval a len pred pár dňami začal s tréningom.