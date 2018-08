Slováci štartujú kvalifikáciu ME, chcú postup z prvého miesta

Na snímke zľava Emanuel Kohút, Tomáš Kriško (Slovensko). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti vstúpia do kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v stredu v Nitre o 18.00 h v Mestskej športovej hale na Klokočine súbojom proti Islanďanom. Zverenci Andreja Kravárika sa v C-skupine stretnú aj s výbermi Čiernej Hory a Moldavska a sú favoritmi na celkový triumf a postup. Slováci na ME nechýbali od roku 2007, bojujú teda o siedmu účasť v sérii a celkovo jubilejný desiaty štart na najvyššom kontinentálnom fóre. Dosiaľ najlepším výsledkom SR je 5. miesto zo šampionátu v roku 2011 v Rakúsku a Česku.Majstrovstvá Európy 2019 sa uskutočnia v štyroch krajinách - Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku - a budú s rekordným počtom účastníkov, predstaví sa 24 krajín. Formát kvalifikácie prešiel úpravami, namiesto turnajov sa družstvá stretnú systémom každý s každým doma aj vonku. Úvodné štyri kolá odohrajú v auguste, zostávajúce dve v januári 2019. Na ME postúpia víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Keďže dve zo siedmich skupín sú iba trojčlenné, v konečnom hodnotení" sa nebudú brať do úvahy výsledky proti tímom, ktoré skončia na posledných miestach v štvorčlenných skupinách.povedal pre web SVF kouč SR Kravárik. Slováci proti Islanďanom a Čiernohorcom dosiaľ nikdy nehrali, s Moldavčanmi sa stretli raz.skonštatoval Kravárik, ktorý zložil takmer najsilnejší možný káder. Nechýbajú v ňom blokár a kapitán Emanuel Kohút, nahrávač Juraj Zaťko, smečiari Matej Paták s Tomášom Kriškom či univerzál Peter Michalovič.Slovenskí reprezentanti sa na úvodný blok kvalifikácie pripravovali od 9. júla, odohrali sedem duelov. V závere júla v Poprade hostili účastníkov tohtoročných septembrových MS Kamerunčanov (3:1, 1:3), v úvode augusta sa predstavili v Rakvere na pôde šampiónov tohtoročnej Zlatej európskej ligy Estóncov (0:3, 2:3, 0:3) a minulý týždeň si v nitrianskej generálke dvakrát poradili s Rakúšanmi (3:1, 3:2).Štyri dni po úvodnom zápase proti Islanďanom - v nedeľu 19. augusta - Slovákov čaká súboj v čiernohorskom meste Bar (20.15 h). Nasledovať budú dva duely proti Moldavsku - 22. 8. v Nitre (18.00 h) a 26. 8. v Kišiňove (16.00 h SELČ). V úvode januára slovenských volejbalistov ešte čaká domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6. 1.) a derniéra na Islande (9. 1.).podotkol Kravárik.Jeden z najskúsenejších hráčov súčasného výberu nahrávač Juraj Zaťko sa predstavil na uplynulých piatich európskych šampionátoch (2009, 2011, 2013, 2015, 2017):Domáce stretnutia Slovákov odvysiela Digi Sport, všetky zápasy prinesie internetová televízia laola1.tv.Juraj Zaťko (bez klubu), Martin Jančura (VK Prievidza)Matej Paták (Chaumont VB 52 Haute-Marne/Fr.), Tomáš Kriško (UNTreF Vóley/Arg.), Marcel Lux (Indykpol AZS Olsztyn/Poľ.), Július Firkaľ (Tokat Belediye Plevne/Tur.), Jakub Ihnát (VK Prievidza)Emanuel Kohút (GKS Katovice/Poľ.), Šimon Krajčovič (VK Lvi Praha/ČR), Filip Mačuha, Marek Ludha (obaja VK Prievidza)Peter Michalovič (Nantes Rezé Métropole Volley/Fr.), Filip Gavenda (Taiwan Excellence Latina/Tal.)Matej Kubš (bez klubu), Marián Vitko (VK KDS-Šport Košice)streda 15. 8.: Slovensko - Island (Nitra, 18.00)nedeľa 19. 8.: Čierna Hora - Slovensko (Bar, 20.15)streda 22. 8.: Slovensko - Moldavsko (Nitra, 18.00)nedeľa 26. 8.: Moldavsko - Slovensko (Kišiňov, 16.00)sobota 5. 1./nedeľa 6. 1. 2019: Slovensko - Čierna Horastreda 9. 1. 2019: Island - Slovensko