Nemecký export do Ruska medzimesačne stúpol o takmer 30 percent

9.7.2022 (Webnoviny.sk) -zahraničný obchod v máji skončil v deficite, a to prvýkrát od roku 1991. Dôvodom boli vyššie ceny importu. Informoval o tom v pondelok Spolkový štatistický úrad.Úrad uviedol, že hodnotavývozu bola v máji 125,8 miliardy eur, ale hodnota dovozu dosiahla sumu 126,7 miliardy eur. Zahraničný obchod krajiny vykázal schodok v objeme takmer jednej miliardy eur.export do Ruska v porovnaní s aprílom stúpol o takmer 30 percent po tom, ako v apríli klesol o 60 percent pre vojnu na Ukrajine a s tým súvisiace sankcie. Avšak objem vývozu do Ruska bol minulý mesiac o viac ako polovicu menší v porovnaní s májom 2021.