Matovič pripúšťa, že SaS povalí 1. septembra vládu

Minister financií a šéf hnutia OĽANO Igor Matovič pripúšťa, že strana SaS povalí 1. septembra tretiu vládu, ktorej je súčasťou. Podľa neho je plán už dávno urobený.





"Ono je za tým určite niečo väčšie, vyššia hra, o čom nikto z nás ani netuší. Dohoda s niekým, komu tretie povalenie vlády SaS-kou mimoriadne vyhovuje," uviedol na sociálnej sieti.Matovič odmieta, že by sa pri schvaľovaní rodinného balíčka porušila koaličná zmluva. SaS si podľa neho vymýšľa. "Konali sme vyslovene so súhlasom SaS," dodal.SaS vypovedala koaličnú zmluvu, novú očakáva do konca augusta, chce ju prepracovať na základe aktuálnej politickej situácie, žiada odchod Igora Matoviča z vlády. To OĽANO odmieta, za Matovičom stojí.SaS svoje požiadavky chce adresovať premiérovi budúci týždeň. Ak nedôjde k ich naplneniu, podajú jej ministri demisiu.Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Matoviča.