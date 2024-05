Nemecký kancelár Scholz varoval budúceho predsedu Európskej komisie pre hľadaním podpory u krajnej pravice

Tlak na konzervatívne a liberálne strany

Varovanie pre súčasnú predsedníčku

24.5.2024 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok varoval budúceho predsedu alebo predsedníčku Európskej komisie pred hľadaním podpory u krajne pravicových strán po nadchádzajúcich európskych voľbách.Zostavovanie novej eurokomisie sa podľa neho nesmie opierať o väčšinu v Európskom parlamente, ktorá potrebuje pomoc od krajne pravicových extrémistov.„Veľmi ma mrzí nejednoznačnosť niektorých politických vyhlásení, ktoré sme nedávno počuli. Ale mám v tom jasno, vytvoriť predsedníctvo Európskej komisie bude možné len vtedy, ak sa bude opierať o podporu tradičných strán,“ povedal Scholz v Berlíne po rokovaniach s portugalským premiérom Luísom Montenegrom. Ako dodal, „čokoľvek iné by bolo pre budúcnosť Európy chybou".Ľavicovo orientované strany naprieč Európou vytvárajú tlak na hlavné konzervatívne a liberálne strany, aby po voľbách do europarlamentu, ktoré sa uskutočnia 6. až 9. júna, vylúčili spoluprácu s krajnou pravicou.Veľký posun doprava by však mohol sťažiť budúcemu predsedovi Európskej komisie, ktorý bude potrebovať súhlas väčšiny v novom Európskom parlamente, efektívne viesť Európsku úniu len s podporou tradičnejších politických zoskupení.Scholz, ktorý je sociálny demokrat, nešpecifikoval, o kom hovoril. Podľa agentúry AP však jeho slová možno vnímať ako varovanie pre súčasnú predsedníčku eurokomisie Ursulu von der Leyen Tá patrí ku konzervatívnym nemeckým kresťanským demokratom a uchádza sa o druhé funkčné obdobie na čele eurokomisie. Von der Leyen odmietla vylúčiť spoluprácu s niektorými členmi krajne pravicových strán.