Francúzska polícia zadržala muža podozrivého z plánovania útoku na štafetu s olympijskou pochodňou

Odkazoval na útok z roku 2014

Monitorujú potenciálne hrozby

24.5.2024 (SITA.sk) - Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin oznámil, že polícia zatkla muža podozrivého z plánovania útoku na štafetu s olympijskou pochodňou v meste Bordeaux.Darmanin i prokuratúra vo svojich vyhláseniach uviedli, že zadržaného muža sa podarilo vypátrať na základe monitorovania sociálnych sietí.V jednom z príspevkov 26-ročný Francúz uverejnil odkaz na teroristický čin Elliota Rogera z roku 2014, ktorý sa odohral v americkom štáte Kalifornia a pri ktorom prišlo o život šesť mladých ľudí. Informujú o tom viaceré zahraničné médiá, vrátane britskej televízie BBC.Zadržaný, ktorý zostáva naďalej vo väzbe, sa polícii priznal a povedal, že nad spáchaním teroristického útoku iba uvažuje, a že ešte nie je rozhodnutý, či ho aj vykoná.Prokuratúra doplnila, že daný človek nemá žiadny zápis v registri trestov, no pri domovej prehliadke u neho zaistili revolver na gumové projektily, počítače a niekoľko mobilných telefónov.Prokuratúra tiež uviedla, že muž vykazuje znaky „mimoriadne psychicky krehkého človeka“.Minister vnútra Darmanin povedal, že úrady aj naďalej sledujú podobné statusy na sociálnych sieťach či iným spôsobom monitorujú potenciálne hrozby týkajúce sa olympijskej pochodne či samotných hier v Paríži.„Chceme v čo najvýraznejšej miere eliminovať akékoľvek hrozby. Je to vec, ktorú nemôžeme podceňovať,“ uviedol Darmanin.Olympijský oheň zapálili na posvätnom mieste v gréckej Olympii v polovici apríla. Potom putoval naprieč Gréckom a dvanásť dní strávil na plachetnici Belem, ktorá ho priviezla 8. mája na francúzske územie do Marseille.Aktuálne pochodeň absolvuje 12- tísíc kilometrov dlhú trasu naprieč Francúzskom a piatimi francúzskymi zámorskými územiami. Otvárací ceremoniál OH v Paríži je na programe 26. júla.