Nemecký kancelár Scholz vysvetlil, prečo naďalej odmieta dodať Ukrajine rakety Taurus

13.3.2024 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu v parlamente obhajoval svoje odmietanie dodať Ukrajine rakety dlhého doletu Taurus a poslancom povedal, že obozretnosť nie je slabosťou.Nemecko sa stalo druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci pre Ukrajinu po Spojených štátoch, ale Scholz už mesiace odmieta vyhovieť žiadosti Kyjeva o dodanie rakiet Taurus, ktoré majú dolet až 500 kilometrov.Scholzov postoj frustruje stredopravicový opozičný blok aj časť vládnej koalície. „Podľa mňa je to zbraň veľmi dlhého doletu," povedal Scholz v nemeckom parlamente.„Vzhľadom na to, že je dôležité nestratiť kontrolu nad terčmi, túto zbraň nemožno použiť bez nasadenia nemeckých vojakov. To odmietam," vyhlásil kancelár.