Šimečka hovorí o „totalitnom šialenstve. Podporuje 600 zamestnancov RTVS, ktorí žiadajú stiahnuť návrh Šimkovičovej

13.3.2024 (SITA.sk) - Vyše 600 zamestnancov a spolupracovníkov RTVS už podpísalo vyhlásenie, v ktorom žiadajú stiahnuť návrh ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej „Vážim si ich odvahu a vyjadrujem im maximálnu podporu v snahe zabrániť tomu, aby Ficova vláda politicky ovládla verejnoprávne médium a zmenila ho na nástroj propagandy,“ uviedol líder hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka . Ako ďalej zdôraznil, slobodné média majú slúžiť všetkým občanom Slovenska, nielen Ficovi „Preto aj my v Progresívnom Slovensku žiadame o stiahnutie tohto škodlivého a nebezpečného návrhu zákona,“ dodal. Zároveň pozval všetkých, ktorí s návrhom ministerky kultúry nesúhlasia, na protest, ktorý bude v piatok o 18:00 na Námestí Slobody v Bratislave. Ministerstvo kultúry v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný Rozhlas a televíziu Slovensku (RTVS).Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR , ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament. Zákon zároveň zavádza nový inštitút Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá bude dohliadať nad vysielaným programom.Tento orgán má mať 11 členov, z ktorých deväť bude voliť aj odvolávať parlament. Dvoch členov rady si zvolia spomedzi seba zamestnanci Slovenskej televízie a rozhlasu. Opozícia návrh tvrdo kritizuje. Hovorí o „totalitnom šialenstve“ a cenzúre. Podľa nej ide o snahu politicky ovládnuť verejnoprávne médiá a dosadiť si do nich „svojich ľudí“.Rezort kultúry, ktorému šéfuje nominantka SNS Martina Šimkovičová, tvrdí, že zákonom reaguje na podnety laickej aj odbornej verejnosti, ktoré namietajú nedostatočnú objektívnosť vysielania, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky. Najobjektívnejšie spravodajstvo má pritom podľa prieskumov verejnej mienky práve RTVS.