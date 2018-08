Nemecký koncern Salzgitter zaznamenal prudký rast čistého zisku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecký oceliarsky koncern Salzgitter oznámil za 2. kvartál výrazný rast čistého zisku, pod čo sa podpísala zvýšená produkcia. Spoločnosť zároveň ponechala v platnosti pôvodný odhad vývoja zisku na celý rok 2018, napriek neistote súvisiacej s obchodnými spormi Spojených štátov s ďalšími krajinami.Konsolidovaný čistý zisk za 2. štvrťrok dosiahol 70,1 milióna eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 15,9 milióna eur. Zisk na akciu sa zvýšil z 0,27 eura na 1,27 eura.Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) dosiahol 213,6 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástol takmer o 70 %. Výsledky podporil rast produkcie, ktorá v 2. štvrťroku tohto roka dosiahla 1,76 milióna ton.Pozitívne výsledky vykázala spoločnosť Salzgitter aj za celý 1. polrok. V prípade zisku pred zdanením dosiahla najlepší výsledok od roku 2008.Aj napriek neistote v súvislosti s ďalším vývojom v medzinárodnom obchode a jeho prípadnými dôsledkami oceliarsky koncern ponechal v platnosti svoju pôvodnú celoročnú prognózu. Aj naďalej tak očakáva, že tržby, ktoré za 2. kvartál dosiahli 2,31 miliardy eur, zaznamenajú za celý rok viac než 9 miliárd eur. V porovnaní s rokom 2017 by to znamenalo mierne zvýšenie tržieb. Nemenila ani odhady v oblasti zisku pred zdanením a stále počíta s tým, že dosiahne od 250 miliónov do 300 miliónov eur.