Iránsky najvyšší vodca zakázal priame rokovania so Spojenými štátmi

Na archívnej snímke Alí Chameneí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 13. augusta (TASR) - Iránsky najvyšší vodca Ajatolláh Alí Chameneí zakázal v pondelok viesť akékoľvek priame rozhovory so Spojenými štátmi, čím odmietol júlovú ponuku amerického prezidenta Donalda Trumpa na rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom bez predbežných podmienok. Informovala o tom agentúra Reuters.Ajatolláh zároveň povedal, že Irán nebude viesť s USA vojnu. Problémy jeho krajiny sú podľa neho skôr výsledkom nesprávnych krokov iránskej vlády než dôsledkom obnovených sankcií. Chameneího slová podľa agentúry Reuters ešte viac zvyšujú tlak na iránskeho prezidenta Hasana Rúháního po páde iránskej meny a rozsiahlych protestoch proti vysokým cenám a korupcii.vyhlásil Chameneí.Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf ho doplnil, že Irán nebude mierniť svoj vplyv na Blízkom východe, a to napriek vzrastajúcemu tlaku zo strany USA v podobe obnovených sankcií a vyhrážok.Podľa Zarífa Irán nikdy nezamietol politické rokovania - dokonca ani s USA -, ale vždy ich pripravoval vopred s jasnou agendou a s očakávaním jasných výsledkov.uviedol predtým šéf iránskej diplomacie.Hoci zvyšní signatári jadrovej dohody - Británia, Francúzsko, Nemecko, Čína a Rusko - prisľúbili, že budú odmietať americké reštrikčné opatrenia voči Teheránu, mnohé zahraničné spoločnosti už medzitým odstúpili od projektov v Iráne v obavách z trestu, ktorý by mohol prísť z Washingtonu.