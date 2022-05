Nemecký LANXESS má v portfóliu vysokovýkonné, špeciálne plasty pre oblasť elektromobility

Biokompozity pre plášte elektrických káblov



Udržateľné zmesi na mieru pre batériové elektromobily



Široký sortiment materiálov pre elektrotechnický priemysel



Široká škála udržateľných plastových zmesí

Expertíza v oblasti batérií

Nová koncepcia prívodov pre nabíjanie elektromobilov

Kompozitní materiály s nehorľavými vlastnosťami

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnych plastoch

20.5.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť LANXESS sa zúčastní na konferencii "Fuse Box Meets Dryer - Plastics in E&E Applications", ktorú organizuje Juhonemecké výskumné centrum plastov (Das Kunststoff-Zentrum, SKZ). Podujatie je určené pre elektrotechnický priemysel a tento rok sa zameriava na nové požiadavky týkajúce sa udržateľnosti, uhlíkovej stopy a elektromobility. Ďalšou témou podujatia sú plastové zmesi pre elektrické pohony a nabíjacie zariadenia pre elektrické vozidlá. Konferencia sa bude konať 1. a 2. júna 2022 v nemeckom Veitshöchheime.Spoločnosť LANXESS už ponúka širokú škálu trvalo udržateľných plastových zmesí. Príkladom sú rady výrobkov Durethan ECO a Pocan ECO na báze polyamidu 6 a 66 (PA 6 a PA 66), resp. polybutyléntereftalátu (PBT), ktoré obsahujú 15 až 60 % hmotnosti recyklovaných vlákien zo skleneného odpadu. Spoločnosť tiež uvádza na trh svoj nový rad Scopeblue. Výrobky v tomto sortimente obsahujú významný podiel recyklovaných alebo biologických surovín alebo majú výrazne nižšiu uhlíkovú stopu ako bežné výrobky. Cieľom je tento sortiment neustále rozširovať. "Vyvinieme porovnateľne udržateľné zmesi, ktoré spĺňajú požiadavky elektrotechnického priemyslu, ako je napríklad vynikajúca nehorľavosť," hovoríSpoločnosť LANXESS získala počas svojho dlhoročného pôsobenia v elektrotechnickom a automobilovom priemysle rozsiahle skúsenosti s výskumom materiálov a aplikáciami plastov pre komponenty batérií. To umožnilo napríklad vytvoriť veľký plastový kryt pre vysokonapäťové batérie do elektromobilov. Produkt sa vyvíja v spolupráci so spoločnosťou Kautex Textron ako takmer sériový technologický demonštrátor. Spoločnosť LANXESS bola zodpovedná za vývoj materiálov, spoločnosť Kautex za vývoj komponentov a procesov. Konštrukcia neobsahuje žiadne kovové výstuhy a jej hmotnosť sa pohybuje niekde v strednom dvojcifernom počte kilogramov. Výsledky testov hotových dielov sú už k dispozícii a ukazujú, že komponent spĺňa všetky požiadavky.Ďalšou inováciou spoločnosti LANXESS je vlastný vyvinutý koncept konštrukcie nabíjacích káblov pre elektrické vozidlá. Prispôsobené materiály zabezpečujú vysoký stupeň funkčnej integrácie, ktorá znižuje náklady. Okrem toho sa celý modul, ktorý pozostáva len z niekoľkých komponentov, dá zostaviť rýchlo a bez potreby skrutiek. To tiež pomáha znižovať náklady.Spoločnosť LANXESS tiež zdôrazňuje možnosti použitia termoplastických kompozitných materiálov Tepex. Tento materiál má široký potenciál, najmä pokiaľ ide o jeho nehorľavé vlastnosti. "V našom stánku budeme predvádzať film demonštrujúci vynikajúce nehorľavé vlastnosti kompozitov, ktoré sa dajú využiť napríklad v prípade tepelného úniku v batérii," opisuje Luers. K tepelnému úniku dochádza, keď sa batéria začne prehrievať v dôsledku nekontrolovanej chemickej reakcie, čo môže spôsobiť jej vznietenie a výbuch.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2021 dosiahol obrat 7,6 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 900 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis