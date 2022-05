Slovensko má stále problém s nezávislosťou súdnictva. Dobrou správou je, že klesá čas na vyriešenie sporov

Problémom je nezávislosť súdnictva

20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko má podľa Porovnávacieho prehľadu Európskej únie (EÚ) za rok 2022 (Justice Scoreboard) v oblasti spravodlivosti našliapnuté správnym smerom.Ako v tlačovej správe informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla , v oblastiach digitalizácie súdnictva figuruje Slovensko na najvyšších priečkach.Citlivým bodom hodnotenia však pre SR zostáva nízke vnímanie nezávislosti súdnictva. V poradí desiaty porovnávací prehľad predstavil vo štvrtok (19. mája) eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders Aj keď má prehľad informatívny charakter, pre Európsku komisiu (EK) je kľúčovým pri vytváraní hodnotiacej správy členského štátu a pri vypracovávaní výročnej správy o právnom štáte.Tohtoročné vydanie vychádza najmä zo štatistických údajov z roku 2020 a v istých prípadoch aj rokov 2021 a 2022. Ponúka aktualizáciu údajov týkajúcich sa troch oblastí: účinnosť, kvalita a nezávislosť justície.Bubla poukázal na to, že pre Slovensko má porovnávací prehľad viaceré pozitívne správy. Jednou z nich je, že čas potrebný na vyriešenie civilných, obchodných a správnych sporov na prvom stupni, takzvaný dispozičný čas, v roku 2020 opäť poklesol po miernom zvýšení v roku 2019, a to pod úroveň roku 2018.Avšak tento pokles sa neprejavil pri civilných a obchodných sporoch. Naopak sa mierne zvýšil voči roku 2019. Bubla tiež dodal, že SR je v rámci EÚ na prvom mieste (percentuálny pomer mierne pod 120 percent) v pomere rozhodnutých vecí k nápadu nových vecí (tzv. clearance rate) v občianskych, obchodných a správnych veciach.Hoci v počte sudcov na počet obyvateľov Slovensko mierne kleslo, drží si poprednú pozíciu, a to šieste najvyššie miesto v zastúpení žien na najvyšších súdoch v rámci EÚ.Pri aspektoch digitalizácie súdnictva, ktoré čerpali údaje za rok 2021, je Slovensko v skupine piatich štátov, spolu s Českom, Estónskom, Švédskom a Holandskom, s najvyšším počtom bodov. Tieto štáty totiž umožňujú využitie rôznych digitálnych aspektov v konaniach v občianskych/obchodných, správnych a trestných veciach.„Pri využívaní digitálnych nástrojov súdmi a prokuratúrami je Slovensko aj v tomto roku na 18. mieste v dôsledku výrazného rozdielu vo využívaní týchto nástrojov súdmi a prokuratúrou. Pri využívaní digitálnych riešení umožňujúcich podávanie návrhov a sledovanie priebehu konaní v civilných/obchodných veciach a správnych veciach je Slovensko na šiestom mieste (za pobaltskými krajinami, Talianskom a Nemeckom),“ priblížil Bubla.Aj v porovnateľnom grafe pre trestné konania si Slovensko výrazne polepšilo a z ôsmeho miesta sa prepracovala na štvrté miesto, za Estónskom, Maďarskom a Rakúskom.Slovenská republika je aj z hľadiska online prístupu verejnosti k vydaným rozsudkom v skupine piatich štátov s maximálnym počtom bodov.Citlivým miestom pre Slovensko zostáva nízke vnímanie nezávislosti súdnictva, no aj tu sú podľa Bublu jemné posuny k lepšiemu.„V hodnotení občanov si Slovensko mierne polepšilo, keď predbehlo Poľsko a Chorvátsko. V hodnotení firiem si Slovenská republika polepšila o jedno miesto a je na 23. mieste,“ ozrejmil.Tohtoročný prehľad opätovne uvádza aj údaje o nezávislosti advokátov. Slovensko v tomto aspekte získalo deväť bodov z možných deväť a je na desiatom mieste, čo znamená zlepšenie o štyri miesta.