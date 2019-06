Nemecký minister Heiko Mass vyzval v Iraku na upokojenie situácie

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 8. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval v sobotu v Iraku na deeskaláciu regionálneho napätia. Šéf nemeckej diplomacie to povedal po príchode na vopred neohlásenú návštevu Bagdadu, kde bude o poslednom vývoji v regióne rokovať s tamojším premiérom Ádilom Abdalom Mahdím a prezidentom Barhamom Sálihom, píše agentúra DPA.uviedol po prílete do Bagdadu.Maas varoval, že súčasné napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi dosiahlo obzvlášť vysokú úroveň a je teraz na európskych mocnostiach, aby prevzali vedenie vyjednávaní a pomohli vzniknutú situáciu vyriešiť.O Maasovej návšteve Bagdadu sa vopred neinformovalo z bezpečnostných dôvodov, doplnila DPA. V nedeľu sa presunie do Spojených arabských emirátov (SAE) a Jordánska. V pondelok čaká Maasa návšteva Iránu, kde sa pokúsi presadiť udržanie jadrovej dohody uzatvorenej medzi Teheránom a svetovými mocnosťami v roku 2015.dodal v mene partnerov z Európy nemecký minister.Spojené štáty po vlaňajšom odstúpení od jadrovej dohody zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy. Začiatkom mája 2019 prestali platiť aj dočasné výnimky z tohto zákazu, ktoré USA priznali niektorým krajinám. Washington následne zaviedol ešte sankcie na iránsky oceliarsky a ťažobný priemysel. Najnovšie uvalil sankcie aj na iránsky petrochemický priemysel.Zmienená situácia dostala do ťažkej pozície európske krajiny želajúce si dohodu zachovať. Iránsky prezident Hasan Rúhání navyše v máji vyhlásil, že Irán začne znova s obohacovaním uránu, ak nebudú sankcie zrušené do 60 dní.