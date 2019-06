Pellegrini: Na jednej stoličke nemôže stáť ani padať budúcnosť strany

Na snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 8. júna (TASR) - Dôležité je najskôr prebrať obsah politického programu, na jednej stoličke nemôže stáť ani padať budúcnosť strany. Povedal to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. V súvislosti so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska zdôraznil, že vláda v tom má jasno.Pellegrini povedal, že na konci leta by mala mať strana Smer-SD jasno v tom, v akej konštelácii chce ísť do volieb. Situácia v strane podľa neho nie je taká vážna. Zdôraznil, že ide o vnútrostranícke záležitosti.Na otázku, či sa bude uchádzať o post lídra Smeru-SD, odpovedal, že sú rôzne typy líderstva.skonštatoval s tým, že jeho povinnosťou je v prvom rade riešiť problémy krajiny.V súvislosti s oslavami 75. výročia vylodenia v Normandii povedal, že s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou či francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom sa stretávajú bežne a sú v pravidelnom kontakte.Svetoví lídri podľa neho vedia, ako ťažko sa dohadujú termíny stretnutia s lídrami Ruskej federácie. Svoju návštevu Ruska obhajuje tiež tým, že bol pozvaný aj na Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade. Dodal, že zastúpenie Slovenska podpredsedom vlády Richardom Rašim bolo s lídrami odkomunikované dopredu.Vylodenie v Normandii však považuje za dôležitú udalosť druhej svetovej vojny. Vyzdvihol úlohu slovenských a českých letcov, ktorú si podľa jeho slov vážia aj iné krajiny. Kritizoval však Andreja Kisku, ktorý naďalej poberá plat a účasť na oslavách v Anglicku podľa neho odmietol z lenivosti.Kisku kritizoval aj za jeho výroky na adresu Slovenska v zahraničných médiách." skonštatoval. Na posledné prieskumy verejnej mienky reagoval tým, že si nemyslí, že Kiska dosiahol dobré čísla.podotkol s tým, že je to skôr "drobenie" politickej scény.V súvislosti s blížiacimi sa oslavami Slovenského národného povstania Pellegrini povedal, že to môže byť priestor na spoločný samit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina. Zdôraznil však, že samit a účasť lídrov nie je istá. Myslí si však, že Slovensko počas predsedníctva vo viacerých medzinárodných organizáciách dokázalo, že dokáže hostiť podobné stretnutia.