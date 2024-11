Nemecký minister hospodárstva Habeck chce byť kandidátom Zelených na post kancelára

Habeck ako líder krajiny

Rozpad nemeckej vlády

9.11.2024 (SITA.sk) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck v piatok povedal, že by sa chcel stať kandidátom strany Zelených na kancelára v predčasných voľbách.Vyhlásenie pomerne populárneho Habecka, ktorý je zároveň vicekancelárom, nasleduje po stredajšom rozpade trojkoalície kancelára Olafa Scholza Zelení sú malá strana, ktorá v nedávnych voľbách stratila na popularite a ktorej podpora sa momentálne pohybuje okolo 10 %. V prieskumoch vedie nemecká opozičná stredopravá strana.Je teda nepravdepodobné, že by Habeck mohol skončiť ako líder krajiny. Jeho krok však naznačuje, ako sa nemeckí politici chystajú na predčasné voľby po rozpade koalície.„Uchádzam sa ako kandidát za Zelených, za ľud Nemecka," povedal Habeck vo videu zverejnenom na platforme X. „Ak chcete, aj ako kancelár. Ale to nie je moje rozhodnutie, je to vaše rozhodnutie. Len vy o tom môžete rozhodnúť."Rozpad nemeckej vlády prišiel po odvolaní ministra financií Christiana Lindnera . Predchádzali mu týždne sporov medzi koaličnými partnermi o spôsoboch, ako podporiť stagnujúcu nemeckú ekonomiku.Scholz naznačil, že predčasné voľby by sa mohli uskutočniť do konca marca budúceho roka. Pôvodne boli voľby naplánované na september 2025.