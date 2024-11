Kľúčovým aspektom Trumpovej politiky je nepredvídateľnosť, rád jedná na vlastnú päsť a prekvapuje

Na vlastnú päsť

9.11.2024 (SITA.sk) - Kľúčovým aspektom Trumpovej politiky je nepredvídateľnosť. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Dvorský z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , vychádzajúc zo skúseností, ktoré má svet s vládou novozvoleného prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa Trump už prezidentom USA raz bol, v roku 2020 ho nahradil úradujúci americký prezident Joe Biden . „Vo svojej prvej administratíve mal Trump množstvo ľudí, ktorí sa ho snažili korigovať, odvtedy si svoje okolie ošetril tak, aby mal lojálnych ľudí, ktorí mu nebudú protirečiť," myslí si politológ.Dodáva, že staronový americký prezident v minulosti neraz jednal na vlastnú päsť. Namiesto participovania na multilaterálnych iniciatívach sa viackrát usiloval riešiť rozsiahle medzinárodné problémy na bilaterálnej úrovni, ako biznisman. „V prvom období taktiež rád prekvapoval. Asi najviac rokovaniami so severokórejským vodcom Kim-Čong unom," vraví Dvorský.Nepredvídateľnosť a prekvapenia očakáva politológ aj počas druhého Trupmpovho mandátu, napríklad aj v súvislosti s rusko-ukrajinským vojnovým konfliktom. „Trump nepredstavil konkrétny plán, iba silné reči o konci vojny za jeden deň. Možno predpokladať, že príde s ponukou za Putinom aj Zelenským, a podľa toho, ako mu budú ochotní ísť takpovediac na ruku, sa následne zariadi," nazdáva sa Dvorský.Predpokladá, že výsledkom by mohlo byť dotlačenie Ukrajiny k nevýhodnej dohode, alebo zvýšenie tlaku na Ruskú federáciu. Zdôraznil ale, že priveľké ustupovanie Rusku by mohlo mať za následok oslabenie autority USA na medzinárodnom poli, a to by sa Trumpovi v budúcnosti mohlo vypomstiť. Napäté vzťahy USA očakáva politológ aj s Čínou. Pripomenul, že Trump ju vždy vnímal ako veľkého rivala a nemal problém vyostrovať vzťahy medzi oboma krajinami.Pokiaľ ide o možné dopady Trumpovej budúcej politiky na Slovensko, Dvorský pripomenul, že s USA sme partnermi v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) , a tiež že Spojené štáty sú významným obchodným partnerom Európskej únie . Rovnako pripomenul, že Trump NATO aktívne kritizoval.„V mnohých ohľadoch to bola kritika legitímna, keďže mnohé členské štáty si dostatočné neplnili svoje finančné záväzky v Aliancii. Kritický tón môžeme očakávať aj naďalej. Nemyslím si, že by to vyústilo do odchodu USA z NATO, ale opäť to len posilní debatu o obrannej sebestačnosti Európy," predpokladá politológ.Za otázne považuje to, aké výsledky prinesie Trumpov hospodársky protekcionizmus, a prípadné zavedenie obchodných bariér, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť obe strany.Trupmovo víťazstvo vo voľbách je podľa Dvorského signálom, že dopyt po jeho politike neutíchol, a to i napriek tomu, že pred štyrmi rokmi, keď ho vo voľbách porazil Joe Biden, nebol ochotný uznať výsledky, čo viedlo k útoku jeho priaznivcov na americký Kapitol, pri ktorom zahynulo viacero osôb.„Jeho výhra teraz dodá po celom svete nový impulz politikom, ktorí sa jeho štýlom politiky inšpirujú, a to je len indikátorom ďalšej snahy o spochybňovanie inštitúcií, radikalizáciu diskurzu, či spoločenskú polarizáciu nielen v USA, ale aj ďalších štátoch sveta," uzatvára Dvorský.