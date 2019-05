Nemecký minister J. Spahn navrhuje povinné očkovanie proti osýpkam

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Berlín 5. mája (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) predložil návrh zákona o povinnom očkovaní detí proti osýpkam. Za jeho porušenie hrozia pokuty až do výšky 2500 eur a vylúčenie dieťaťa z materskej školy, informoval nedeľník Bild am Sonntag.Všetky deti navštevujúce materskú alebo základnú školu by mali byť podľa ministra očkované proti osýpkam. Rodičia nového žiaka musia očkovanie preukázať. Tí, ktorí nemôžu byť očkovaní zo zdravotných dôvodov, musia predložiť potvrdenie od lekára.Nezaočkované deti navrhuje Spahn vylúčiť z materskej školy. Na vyšších stupňoch škôl to nie je možné, pretože školská dochádzka je povinná.Hoci podľa najnovších údajov Inštitútu Roberta Kocha je v Nemecku očkovaných proti osýpkam 93 percent detí, považuje Spahn očkovanie za nevyhnutné. "Osýpky chcem vykoreniť," povedal pre Bild am Sonntag. Aby sa tak stalo, musí byť najmenej 95 percent populácie dvakrát očkovaných proti osýpkam.Koaličná Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) plány spolkového ministra zdravotníctva na povinné očkovanie proti osýpkam podporuje.povedal expert SPD na zdravotníctvo Karl Lauterbach denníku Augsburger Allgemeine.