M. Beňová: EÚ dala Slovensku najmä bezpečnosť a mier

Na archívnej snímke Monika Beňová. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Bratislava 5. mája (TASR) – Najdôležitejšími hodnotami, ktoré Slovensku dala Európska únia, sú bezpečnosť a mier. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedla europoslankyňa za stranu Smer-SD Monika Beňová, ktorá z ostatných výhod vyzdvihla možnosti mladých ľudí študovať v zahraničí, či ekonomický prospech pre národné hospodárstvo.zdôraznila Beňová, ktorá za ďalší prínos členstva SR v EÚ považuje program Erasmus, umožňujúci študijné pobyty mladých v zahraničí. Pripomenula tiež, že pri vstupe do Únie bolo HDP Slovenska na úrovni 55 percent priemeru EÚ, kým teraz je 77 percent. "skonštatovala Beňová, ktorá za výhody považuje jednotný trh, možnosť voľného pohybu osôb a pracovných síl.Podpredseda SNS a poslanec NR SR Jaroslav Paška si myslí, že vstupom došlo a stále dochádza k zníženiu suverenity SR. Je podľa neho dôležité diskutovať o tom, do akej miery zachovať procesresp. do akej miery sa otvorí diskusia o tom, kde európske inštitúcie zlyhávajú v plnení svojich povinností. Rovnako aj o tom, kde je potrebné vrátiť suverénnym štátom kompetencie, ktoré sa týkajú najmä spravovania života ľudí. "zdôraznil Paška. Rámec európskej politiky môže podľa neho byť len vo forme odporúčaní, a nie priameho rozhodovania.vyhlásil poslanec za SNS.uviedol na margo členstva SR v EÚ poslanec Národnej rady SR za SaS Eugen Jurzyca. Poukázal na fakt, že tesne pred vstupom a krátko po vstupe reálne mzdy na Slovensku rástli rýchlo. V porovnaní s rokom 1993 si človek s priemernou mzdou mohol v roku 2018 kúpiť takmer dvakrát viac tovaru alebo služieb, konkretizoval poslanec s tým, že napriek zaostávaniu v niektorých oblastiach a nepriaznivým trendom, treba vstup SR do EÚ hodnotiť pozitívne.Európska únia je podľa poslankyne NR SR za OĽaNO Veroniky Remišovej dobrý projekt, ktorý nebolo ľahké vytvoriť.povedala Remišová, ktorá pripomenula, že dve znepriatelené krajiny, Francúzsko a Nemecko, začali spolupracovať.odotkla. Projekt má podľa nej svoje chyby aj preto, že na začiatku spolupracovalo šesť krajín a 100 miliónov ľudí.myslí si Remišová, podľa ktorej je oveľa ľahšie niečo búrať a rúcať, ako niečo zveľaďovať a na niečom spoločne pracovať.