Nemecký minister obrany ubezpečuje Kyjev o pokračovaní pomoci

14.1.2025 (SITA.sk) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok pricestoval do Kyjeva, aby Ukrajinu uistil o pokračujúcej vojenskej podpore. Uviedol to nemecký rezort obrany. Pistorius bude rokovať „o pokračovaní spolupráce a podpore“ ukrajinského obranného priemyslu, uviedol hovorca ministerstva pre agentúru AFP.Očakáva sa, že politika Spojených štátov voči Ukrajine sa pod vedením Donalda Trumpa môže výrazne zmeniť. Kyjev vyjadruje obavy, že Trump by mohol Ukrajinu tlačiť k ústupkom voči Rusku, a preto ukrajinskí predstavitelia pred jeho inauguráciou zintenzívnili kontakty s európskymi partnermi.Berlín je po Spojených štátoch druhým najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine. V pondelok Pistorius navštívil Poľsko, kde rokoval s ministrami obrany Poľska, Francúzska, Talianska a Veľkej Británie o dodávkach zbraní pre Ukrajinu.