Opozícia sa spojila a v parlamente ide odvolávať Ficovu vládu – VIDEO

aktualizované 14. januára, 12:34



Dôvodov je neskutočne veľa

14.1.2025 (SITA.sk) - Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica (Smer-SD). Pod návrh sa podpisujú poslanci celej opozície – hnutia Progresívne Slovensko Kresťanskodemokratického hnutia , strany Sloboda a Solidarita , klubu Slovensko Kresťanská únia , ako aj poslanec Ľubomír Galko , ktorý je členom predsedníctva mimoparlamentnej strany Demokrati „Zozbierame podpisy a návrh podáme v najbližších dňoch," oznámil to v utorok na spoločnej tlačovej besede predstaviteľov opozičných strán predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka Dôvodov na pád vlády je podľa neho za tých 14 rokov, čo je Robert Fico pri moci, neskutočne veľa. Ako zdôraznil, Slovensko sa prepadáva vo všetkých parametroch a je to zodpovednosť premiéra.„Robert Fico opustil Slovensko. Miesto toho, aby bol vo svojej vlasti a venoval sa problémom, ktoré ľudí trápia, tak lieta po svete, klania sa diktátorom, užíva si luxus niekde vo Vietname, uráža našich susedov a partnerov a rezignoval na vládnutie. Takýto premiér je Slovensku nanič,“ vyhlásil Šimečka.Zjednotená opozícia chce podľa neho vyslať verejnosti signál, že ak ide o budúcnosť Slovenska ako demokratickej krajiny v slobodnej Európe, je schopná konať jednotne.„Zahraničnopolitická orientácia našej krajiny je v týchto dňoch spochybnená. Nedovolíme Robertovi Ficovi uniesť Slovensko na východ. Považujeme to za niečo, čo ohrozuje nielen zahraničnopolitické záujmy, ale aj ekonomické záujmy a slobodu našich občanov,“ povedal ďalej k dôvodom na vyslovenie nedôvery vláde Šimečka.Ako dodal, je mu veľmi ľúto, že poslanci koalície v utorok neprišli do práce a svojou neúčasťou neumožnili otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorej cieľom malo byť potvrdenie ukotvenia Slovenskej republiky v Európskej únii a NATO.„71 poslancov opozície sa k tomuto hlási, ale aj minimálne štyria poslanci koalície, ktorí sa buď verejne stotožnili s týmto textom, alebo jasne dávajú najavo, že si neprajú, aby Robert Fico svojvoľne menil kormidlo slovenskej zahraničnej politiky. A mimochodom, odkázal to aj prezident,“ dodal líder opozície.Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že napriek rozdielom medzi jednotlivými opozičnými stranami sú univerzálne hodnoty, ktoré ich spájajú. „V tejto chvíli tu stojíme ako jeden celok. Ako celá opozícia, ktorá chce povedať jasne a zreteľne, že vláda Roberta Fica škodí občanom Slovenskej republiky,“ povedal.Spomenul novelu Trestného zákona, ožobračovanie rodín zbabranou konsolidáciou, zdravotníctvo a školstvo v zlom stave, príklon k totalitným režimom a siahnutie na práva a majetok ľudí prostredníctvom nedoriešenej situácie na katastrálnych úradoch. Vláda Roberta Fica podľa neho nevie slúžiť ľuďom, ale slúži len sebe.Predseda SaS Branislav Gröhling doplnil, že koalícia svojimi predvolebnými sľubmi o pokoji, nízkych cenách potravín a energií oklamala svojich voličov. Zároveň sa pýta, čo Slovensku priniesla Ficom proklamovaná „politika na všetky štyri svetové strany“.„Náš východný partner nám nedodáva plyn, náš západný partner – Česko – zrušilo spoločné rokovanie vlád, severný partner (Poľsko, pozn. SITA) nepustil vládny špeciál, v ktorom sedel Andrej Danko a južný partner (Maďarsko, pozn. SITA) v medzinárodných inštitúciách rozdáva mapu, kde si nárokuje na istú časť Slovenska,“ prízvukoval.Poukázal tiež na zlé ekonomické dopady tejto vlády. Ficov kabinet svojimi opatreniami podľa lídra liberálov ničí rodiny, pracujúcich, živnostníkov a podnikateľov.„Slovenská republika kolabuje, vidíme to dennodenne na každej jeden inštitúcii, a premiér Robert Fico sa chodí klaňať a podávať ruku masovému vrahovi,“ povedal predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia Michal Šipoš . Opozícia sa podľa neho konečne zjednotila a vysiela signál, že jedine spolu dokáže „poraziť zlo, ktoré nám tu vládne“.Poslanec Ľubomír Galko (Demokrati) je presvedčený, že ľudia si takúto spoluprácu želajú a verí, že ide len o začiatok spolupráce aj pri ďalších aktivitách, ako sú napríklad protestné zhromaždenia.„Keď ide o demokraciu, slobodu a európsku príslušnosť našej vlasti, budeme ich brániť spoločne. Nikdy nedovolíme, aby premiér Robert Fico unášal Slovensko niekam do Moskvy. Nemá na to žiaden mandát a je to proti záujmom občanov Slovenska,“ píše sa v spoločnom vyhlásení opozičných strán.Spoločne sa hlásia k uzneseniu, ktorým žiadajú vládu o dôsledné rešpektovanie nášho ukotvenia v EÚ a NATO, spoluprácu s našimi partnermi a susedmi, a jednoznačné odmietnutie ruskej agresie na Ukrajine.„Zároveň podáme spoločne návrh na odvolanie Roberta Fica z postu premiéra SR. Kým u nás doma zlyháva vo vládnutí a rozpadá sa mu jeden sektor za druhým, od zdravotníctva po kataster, on si lieta po svete a robí tam našej vlasti hanbu,“ uviedla opozícia.