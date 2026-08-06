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06. augusta 2026

Nemecký minister vnútra: Nález dronu s výbušninou na letisku v Lipsku predstavuje novú úroveň hrozby


Tagy: európska bezpečnosť Hybridná vojna Lipsko ruské hrozby

Nemecké úrady vyšetrujú nález dronu s výbušninou na letisku Lipsko/Halle ako možný prípad hybridného útoku. Minister vnútra Alexander Dobrindt upozornil, že okolnosti nasvedčujú profesionálnemu ...



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germany_pride_8797_ 676x453 6.8.2026 (SITA.sk) - Nemecké úrady vyšetrujú nález dronu s výbušninou na letisku Lipsko/Halle ako možný prípad hybridného útoku. Minister vnútra Alexander Dobrindt upozornil, že okolnosti nasvedčujú profesionálnemu postupu.


Nález dronu s výbušninou na letisku Lipsko/Halle predstavuje „novú úroveň nebezpečenstva“ a úrady ho vyšetrujú ako možný hybridný útok. V stredu to vyhlásil nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.

Polícia dron na letisku objavila, zneškodnila a následne kontrolovane zničila. „Nejde o amatérsky postup. Máme do činenia s profesionálnym scenárom hybridnej hrozby,“ povedal Dobrindt novinárom priamo na letisku.

Podľa ministra sú predmetom vyšetrovania všetky okolnosti prípadu vrátane použitej výbušniny, konštrukcie dronu, jeho pôvodu aj otázky, kto za incidentom stojí.

Dobrindt pripomenul, že v júni otvoril Spoločné centrum pre boj proti hybridným hrozbám. Nemecko je v súčasnosti vo zvýšenej pohotovosti pre obavy zo špionáže, sabotáží a dezinformačných kampaní, pričom nemecké úrady dlhodobo upozorňujú najmä na možné aktivity Ruska.

„Bolo by krátkozraké myslieť si, že tento typ hrozby, ktorý objektívne existuje, možno riešiť jednoduchými opatreniami,“ uviedol minister. Dodal, že vyšetrovanie preverí aj možnú účasť zahraničných aktérov.

Nemecké úrady zatiaľ nezverejnili žiadne dôkazy o tom, kto incident spôsobil, a vyšetrovanie pokračuje.


Zdroj: SITA.sk - Nemecký minister vnútra: Nález dronu s výbušninou na letisku v Lipsku predstavuje novú úroveň hrozby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť Hybridná vojna Lipsko ruské hrozby
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