Nemecký parlament prerokuje povinné očkovanie, týkať sa bude zamestnancov nemocníc a domovov dôchodcov

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký parlament má v utorok rokovať o navrhovanom povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 v prípade zamestnancov nemocníc a domovov dôchodcov. Mal by sa taktiež zaoberať i ďalšími opatreniami na potlačenie súčasnej vlny koronavírusu v Nemecku.Dolná komora parlamentu bude na mimoriadnej schôdzi rokovať o plánoch, ako by sa v blízkej budúcnosti malo vykonávať očkovanie proti koronavírusu. Mohli by ho uskutočňovať nielen lekári vo vakcinačných centrách a ambulanciách, ale aj zubári či lekárnici.Cieľom je schváliť nové nariadenia čím skôr, aby ich v piatok mohla odobriť horná komora zákonodarného zboru zastupujúca 16 nemeckých spolkových krajín.Nové nariadenia zahŕňajú i opatrenia, aby mohli spolkové krajiny v prípade potreby sprísniť pravidlá týkajúce sa pandémie, ako napríklad zatváranie reštaurácií.Pracovníci nemocníc, domovov dôchodcov, lekárskych ambulancií a záchranných služieb budú musieť od polovice marca budúceho roka disponovať potvrdením o zaočkovaní, uzdravení sa z ochorenia COVID-19 alebo potvrdením, že zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkovaní.Plne zaočkovaných proti koronavírusu je približne 69,1 percent nemeckej populácie, čo je menej ako stanovený vládny cieľ na úrovni 75 percent. Práve nezaočkovaní obyvatelia podľa mnohých expertov spôsobili v ostatných týždňoch prudký nárast prípadov ochorenia COVID-19.