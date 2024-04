Nemecký parlament schválil platobné karty pre žiadateľov o azyl s cieľom obmedziť platby v hotovosti

Obmedzené množstvo hotovosti

Počet ľudí žiadajúcich o azyl rapídne stúpol

14.4.2024 (SITA.sk) - Nemecký parlament v piatok schválil legislatívu, ktorá zavádza platobné karty pre žiadateľov o azyl. Tento systém má obmedziť dávky vyplácané v hotovosti a znížiť atraktívnosť krajiny pre migrantov.Kancelár Olaf Scholz a premiéri 16 nemeckých spolkových krajín sa v zásade dohodli na zavedení systému začiatkom novembra, ale vládnej koalícii trvalo do minulého týždňa, kým rozhodla, či je potrebná špecifická legislatíva. Výsledný návrh zákona schválila veľká väčšina v dolnej komore parlamentu Bundestagu.Od žiadateľov o azyl sa bude požadovať, aby prijímali dávky na kartu, ktorú možno použiť na platby v miestnych obchodoch a službách. Budú si môcť vybrať len obmedzené množstvo hotovosti a nebudú môcť prevádzať peniaze mimo Nemecka.Cieľom je zabrániť tomu, aby migranti posielali peniaze rodine a priateľom do zahraničia, prípadne prevádzačom. Legislatíva dáva miestnym orgánom voľnosť pri rozhodovaní o výnimkách a o tom, koľko hotovosti si môžu žiadatelia o azyl vybrať.Počet ľudí žiadajúcich o azyl v Nemecku vlani vzrástol na viac ako 350-tisíc, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o niečo viac ako 50 %. Najväčší počet žiadateľov o azyl pochádzal zo Sýrie, nasledovali tureckí a afganskí občania. Do Nemecka prišlo po vypuknutí vojny na Ukrajine aj veľké množstvo ukrajinských utečencov.