Trump počas vlády nepochopil, že Ukrajina je nezávislý štát. Názory bývalého prezidenta sa podobajú Putinovým

Identický názor s Putinom

Súčasť nového Ruska

14.4.2024 (SITA.sk) - Donald Trump počas svojho prezidentského funkčného obdobia „veľmi jasne povedal“, že si myslí, že Ukrajina „musí byť súčasťou Ruska“. Ako referuje web The Guardian, v novej knihe o národnej bezpečnosti USA ohrozenej Ruskom a Čínou to uviedla jeho bývalá poradkyňa Fiona Hillová „Trump dal veľmi jasne najavo, že si myslí, viete, že Ukrajina a určite aj Krym musia byť súčasťou Ruska,“ povedala Hillová reportérovi New York Times Davidovi Sangerovi, ktorý na základe jej výpovedí napísal knihu „Nové studené vojny: Čínsky vzostup, ruská invázia a boj Ameriky pri obrane Západu".„Naozaj nemohol dostať do hlavy myšlienku, že Ukrajina je nezávislý štát," uviedla Hillová. Podľa Sangera Trumpov pohľad bol „v podstate identický“ s názorom ruského vodcu Vladimíra Putina , ktorý nariadil i nváziu na Ukrajinu rok po odchode Trumpa z prezidentského úradu.Pred odštartovaním invázie Putin vo svojom prejave povedal: „Ukrajina je neodcudziteľnou súčasťou našej vlastnej histórie, kultúry a duchovného priestoru.“Minulý mesiac Putin v prejave pri príležitosti 10. výročia od anexie Krymu vyhlásil, že časti okupovanej Ukrajiny sú súčasťou „nového Ruska“.