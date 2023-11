Nemecký pohár 2023: Slovákom vyšiel úvodný zápas na turnaji, Rakúsko zdolali 7:1

Slovenskí hokejisti zvládli svoj úvodný zápas na Nemeckom pohári, vo štvrtok zvíťazili v Landshute nad Rakúskom 7:1. O svojom triumfe rozhodli už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0. V zápase sa dvoma gólmi blysli Oliver Okuliar a Jozef Baláž.



V ďalšom dueli sa zverenci Craiga Ramsayho predstavia v sobotu o 11.00 h proti Dánsku, turnaj uzavrú súbojom proti domácemu Nemecku v nedeľu o 14.30.

Nemecký pohár 2023:





SLOVENSKO - Rakúsko 7:1 (4:0, 2:1, 1:0)



Góly: 8. Takáč (Faško-Rudáš, Cingel), 13. Baláž (Beňo), 15. Okuliar, 15. Baláž (Minárik), 34. Cingel (Čerešňák, Paulovič), 34. Okuliar, 42. Faško-Rudáš - 25. Feldner (Zwerger, Unterweger). Rozhodovali: Schukies, Schadewaldt - Schwenk, Menz, vylúčení: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 328 divákov.



SLOVENSKO: Hlavaj - Gajdoš, Čerešňák, Ivan, Bučko, Beňo, Golian, Korenčík, Hain - Takáč, Cingel, Faško-Rudáš - Okuliar, Roman, Hrehorčák - Minárik, Baláž, Paulovič - Kusko, Šiška, Kukuča



Rakúsko: Madlener (21. Müller) - Unterweger, Maier, Würschel, Wolf, Zündel, Wimmer, Kirschläger, Schnetzer - Feldner, Achermann, Zwerger - P. Huber, Baumgartner, M. Huber - Rebering, Harnisch, Rohrer - Antonitsch, Maxa, Neubauer

Slováci mali prvé šance v zápase. Najskôr prinútil brankára k zákroku Hrehorčák, po ňom aj Cingel. Po necelých siedmich minútach mali Ramsayho zverenci k dispozícii prvú presilovku a dokázali ju využiť. Na pravej strane sa šikovne uvoľnil Faško-Rudáš a Takáč sám pred bránkou nezaváhal - 1:0. Vzápätí sa ubránili prvému oslabeniu a potom prišla z ich strany gólová smršť. Najskôr sa presadil po strele Beňa šikovným tečom Baláž a po ňom využil chybu Rakúšanov Okuliar. O ďalších 20 sekúnd dal štvrtý gól opäť Baláž.



Aj po prestávke boli slovenskí hokejisti aktívnejší, ale Rakúšania pridali najmä na dôraze a vďaka nemu sa im podarilo znížiť zásluhou Feldnera. Piaty gól Slovenska mohol dať v početnej výhode Roman, ale po prihrávke Kukuču sám pred brankárom neprepasíroval puk do siete. Podarilo sa to až Cingelovi v 34. minúte po prihrávke Čerešňáka a už o 17 sekúnd neskôr dal svoj druhý gól v zápase Okuliar. Ďalšie šance zmaril brankár Müller, ktorý od druhej tretiny vystriedal Madlenera.



V úvode tretej časti sa individuálne presadil Faško-Rudáš a Rakúšania prehrávali už o šesť gólov. Hernú pohodu Slovákov mohol využiť Okuliar na ďalší gól, ale tentoraz nenamieril presne. Niekoľkými efektnými zákrokmi sa na druhej strane blysol aj Hlavaj, slovenský brankár mal v tejto časti zápasu najviac práce. Skóre sa už nezmenilo a tak Slováci vstúpili do turnaja vysokým víťazstvom 7:1.

hlasy po zápase:





Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Musíme byť spokojní, chceme však držať chalanov pri zemi, lebo ďalšie zápasy budú ťažšie. Chceli sme začať aktívne, boli sme odmenení gólmi a nastavilo to tón zápasu. Bolo dôležité, že sme na gól Rakúšanov odpovedali piatym gólom Cingela."



Jozef Baláž, strelec dvoch gólov: "Bol to prvý zápas na turnaji, dobre sme začali. Dali sme rýchle góly, ´jazdili´ nám nohy, cítil som sa úplne super."



Oliver Okuliar, strelec dvoch gólov: "Bola tam dobrá práca od chalanov. Som rád za góly, ale najmä za výkon. Boli sme lepší, každý si plnil čo mal."



Martin Faško Rudáš, strelec siedmeho gólu SR: "Vstúpili sme do zápasu výborne, začiatok druhej tretiny bol všakovaký. Ale potom sme opäť skočili na tú pozitívnu vlnu a už sme si to kontrolovali."



Samuel Hlavaj, brankár SR: "Náročný zápas na koncentráciu, lebo na mňa nešlo veľa striel. Ale zvládol som to a som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca. Obrana dnes hrala presne tak, ako si to predstavujem, neviem ako tréneri. Blokovali strely, bolo to výborné. Pri góle sa to odrazilo od korčule, to sa stáva."