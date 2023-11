Kvalifikácia ME 2024: Calzona nominoval až 30 hráčov, pribudli Strelec a Kmeť

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na záverečné zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Islandu a Bosne a Hercegovine až 30 hráčov. Oproti predošlému asociačnému termínu pribudol do tímu útočník Slovana Bratislava David Strelec a obranca AS Trenčín Matúš Kmeť. V nominácii nechýbajú opory vrátane kapitána Milana Škriniara či Stanislava Lobotku.





"Je to dobrý hráč, bol už s nami viackrát na zraze. Dostal pozvánku, ale od tohto momentu je to maximum, čo môžem pre neho urobiť. Od teraz je to na ňom," uviedol taliansky kormidelník na adresu Strelca.Dvojica hráčov z Niké ligy pribudla kvôli tomu, že na prvý zápas je vykartované duo Patrik Hrošovský a Peter Pekarík. Iba medzi náhradníkmi opäť figuruje obranca RCD Mallorca Martin Valjent. "Platí to, čo sme hovorili v októbri. Záleží na ňom, keď bude pripravený sa vrátiť do reprezentácie, tak sa rozhodneme, či ho nominujeme," povedal 54-ročný Calzona.Otázny bol na poslednú chvíľu zdravotný stav Stanislava Lobotku, stredopoliar SSC Neapol v stredu nútene striedal v 77. minúte duelu Ligy majstrov proti Unionu Berlín (1:1). Calzonovi však spod Vezuvu tesne pred tlačovou konferenciou dorazili pozitívne správy: "Včera večer som sa rozprával s doktormi z Neapola. Dnes ráno mal Stano nejaké vyšetrenie a pred piatimi minútami mi napísal, že výsledky sú negatívne, takže je v poriadku."Škriniar si v utorkovom stretnutí LM na pôde AC Miláno (1:2) najskôr otvoril strelecký účet za Paríž St. Germain, keď poslal svoj tím do vedenia 1:0. Krátko po zmene strán však kapitán slovenskej reprezentácie neustrážil výskok útočníka AC Oliviera Girouda, ktorý Škriniara prehlavičkoval a strelil víťazný gól. "Pre našu reprezentáciu je kľúčový hráč, je normálne, že všetci robia chyby. Tie však vyplynuli aj z výkonu celého mužstva, takže to nebolo iba o ňom. Nemám žiadne pochybnosti alebo otázniky nad ním," poznamenal Calzona.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačné zápasy proti Islandu (16.11.) a Bosne a Hercegovine (19.11.):



brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Henrich Ravas (Widzew Lodž)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC), Michal Tomič (Slavia Praha), Matúš Kmeť (AS Trenčín), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Denis Vavro (FC Kodaň), Milan Škriniar (Paríž Saint-Germain), Ľubomír Šatka (Samsunsport), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Hatta Club)



stredopoliari: Erik Jirka (Viktoria Plzeň), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (Hamburger SV), Jakub Kadák (FC Luzern), Dominik Hollý (AS Trenčín)



útočníci: Róbert Mak (Sydney FC), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Ivan Schranz (Slavia Praha), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec), Róbert Polievka (Dukla B. Bystrica), Róbert Boženík (Boavista Porto), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava)





Realizačný tím:



Hlavný tréner: Francesco Calzona



Asistenti trénera: Gianluca Segarelli, Simone Bonomi



Tréner brankárov: Ján Novota



Kondiční tréneri: Alessandro Bulfoni, David Brünn



Videoanalytik: Marco Brini



Technický manažér: Giovanni Paolo De Matteis



Tímový manažér: Marek Hamšík



Technický vedúci: Jakub Kojnok



Lekári: Zsolt Fegyveres, Jozef Almási



Fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický



Masér: Mário Prelovský



Kustódi: Ján Beniak, Marek Košáň