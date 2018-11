NEMECKÝ POHÁR: Boj o domáce MS odštartuje v Krefelde

Na archívnej snímke P. Čerešňák. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Nominácia SR na Nemecký pohár:



brankári: Jaroslav JANUS (HC Litvínov, ČR), Andrej KOŠARIŠŤAN (HC Nové Zámky, SR)



obrancovia: Peter ČEREŠŇÁK (HC Škoda Plzeň, ČR), Marek ĎALOGA (Mora IK, Švéd.), Martin GERNÁT (HC Oceláři Třinec, ČR), Mário GRMAN, Michal SERSEN (obaja HC Slovan Bratislava, KHL), Martin CHOVAN (HC 07 Detva), Tomáš MALEC, Juraj MIKUŠ (obaja HC Kometa Brno, ČR), Mislav ROSANDIČ (Mountfield HK, ČR)



útočníci: Patrik SVITANA, Dávid BONDRA (HK Poprad), Miloš BUBELA (HC Dynamo Pardubice, ČR), Róbert LANTOŠI, Branislav RAPÁČ (obaja HK Nitra), Milan KYTNÁR, Rastislav ŠPIRKO (obaja HKM Zvolen), Michal KRIŠTOF (Kärpät Oulu, Fín.), Mário LUNTER, Matúš SUKEĽ (obaja HC Slovan Bratislava, KHL), Radovan PULIŠ (HC 07 Detva), Marcel HAŠČÁK, David ŠOLTÉS (obaja HC Košice), Andrej KUDRNA (Sparta Praha)

Program zápasov Nemeckého pohára 2018:



8. novembra 15.30 h SLOVENSKO - Švajčiarsko



8. novembra 19.00 h Nemecko - Rusko



10. novembra 13.30 h Nemecko - Švajčiarsko



10. novembra 17.00 h Rusko - SLOVENSKO



11. novembra 11.00 h Švajčiarsko - Rusko



11. novembra 14.30 h Nemecko - SLOVENSKO

Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti zamierili v stredu dopoludnia do Krefeldu, kde sa dvadsiatykrát predstavia na tradičnom novembrovom Nemeckom pohári. Tréner Craig Ramsay a generálny manažér Miroslav Šatan veria, že 25-členný tím vo svojom strede so štyrmi nováčikmi zabojuje v každom zápase o dobrý výsledok.Ani tentokrát sa vedenie tímu nevyhlo zmenám na poslednú chvíľu, keď z pôvodne nominovaného 25-členného kádra sa počas a po uplynulom víkende ospravedlnilo päť útočníkov. Vypadli Samuel Buček, Milan Bartovič, Radoslav Tybor, Lukáš Handlovský a Matej Paulovič, nahradili ich Patrik Svitana, Marcel Haščák, David Šoltés, Branislav Rapáč a Andrej Kudrna. Všetky absencie boli zo zdravotných dôvodov. "povedal Šatan.Dvadsaťpäťčlenný výber je mix skúsených starších hráčov a dravých mladíkov. V kádri figurujú štyria nováčikovia - okrem Rapáča aj brankár Andrej Košarišťan, útočník Róbert Lantoši a obranca Martin Chovan. Najskúsenejší je obranca Michal Sersen so 111 reprezentačnými štartmi.Na 29. ročníku tradičného jesenného turnaja čaká Slovákov trojzápasová previerka rozložená do štyroch dní. Po štvrtkovom dueli so Švajčiarskom (15.30 h) nastúpia v sobotu o 17.00 h proti "olympijskému tímu" Ruska a turnaj uzavrú v nedeľu o 14.30 h stretnutím s domácim výberom. "uviedol Šatan.Už na tomto turnaji sa začne boj o miestenky na majstrovstvá sveta, ktoré sa v roku 2019 budú konať v Bratislave a Košiciach. Vedenie realizačného tímu na prvý turnaj sezóny nepovolalo niektorých skúsenejších hráčov, ktorých má dlhodobo odsledovaných, a dalo šancu viacerým mladíkom či nováčikom.uviedol Šatan.Tréner Ramsay sa bude opierať o brankárov Jaroslava Janusa a reprezentačného novica Andreja Košarišťana.Medzi najskúsenejších hráčov patrí Rastislav Špirko, ktorý sa do reprezentácie vrátil po takmer troch rokoch. Tridsaťštyriročný útočník si vyslúžil pozvánku výbornými výkonmi v drese lídra Tipsportligy HKM Zvolen. V 21 dueloch strelil 11 gólov a pridal 15 asistencií.povedal.Štadión Königpalast v Krefelde privíta tradičný turnaj po prvý raz v histórii. Slováci sa na podujatí predstavili doteraz 19-krát, v štyroch prípadoch sa tešili z víťazstva (1997, 2006, 2011 a 2016), trikrát obsadili druhé a päťkrát tretie miesto. Naposledy triumfovali pred dvomi rokmi. Vlani bojovali Ramsayho zverenci o titul, no v rozhodujúcom zápase prehrali s "olympijským výberom" Ruska 2:4.