NBA: Rozohrávač Bostonu Irving dostal pokutu 25.000 dolárov

New York 7. novembra (TASR) - Basketbalista Bostonu Celtics Kyrie Irving si od vedenia zámorskej NBA vyslúžil pokutu 25.000 dolárov. Elitného rozohrávača potrestali za to, že v závere pondelňajšieho duelu proti Denveru Nuggets (107:115) v amoku hodil loptu do hľadiska. Irvinga nahnevalo, že Jamal Murray premenil trojku a zabezpečil svojmu tímu rozhodujúci náskok. Informovala o tom agentúra AP.