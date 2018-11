Nemecký pohár: Šatana potešilo napredovanie

Na archívnej snímke Miroslav Šatan. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Krefeld 11. novembra (TASR) - Generálny manažér Miroslav Šatan bol prevažne spokojný s vystúpením slovenských hokejistov na prípravnom turnaji Nemecký pohár. Aj keď výsledky a konečné tretie miesto v Krefelde neboli optimálne, potešil ho najmä fakt, že mužstvo sa od zápasu k zápasu zlepšovalo a podujatie zakončilo výhrou nad domácim Nemeckom.Vedenie národného tímu povolalo do Krefeldu dvadsaťpäťčlenný výber, ktorý bol mixom skúsených hráčov a dravých mladíkov. V kádri figurovali aj štyria nováčikovia - brankár Andrej Košarišťan, obranca Martin Chovan a útočníci Branislav Rapáč a Róbert Lantoši. Šatana potešilo viacero hráčov, ktorí budú mať aj ďalšiu budúcnosť v mužstve.povedal po záverečnom zápase.Slováci po tesných prehrách so Švajčiarskom 2:3 a olympijským tímom Ruska 1:2 zakončili turnaj nedeľňajším triumfom nad Nemeckom 2:0 a to bol podľa Šatana aj ich najlepší výkon.uviedol.Duel však mohol dopadnúť aj opačne, Nemci si vypracovali niekoľko dobrých šancí a hlavne počas silnej päťminútovky po polhodine hry boli blízko gólu.Oporou tímu bol brankár Andrej Košarišťan, ktorý si reprezentačnú premiéru osladil čistým kontom a cenou pre najlepšieho hráča stretnutia.Šatan pochválil aj skúsených hráčov ako Rastislav Špirko, či Milan Kytnár, ktorí napriek tomu, že nezbierali body, podľa jeho slov splnili svoje úlohy. Veľmi dobre sa predviedol aj útok mladíkov Dávid Bondra, Matúš Sukeľ a Róbert Lantoši.uviedol Šatan.