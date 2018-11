Box-ME: V nedeľu Takács aj Tankó skončili pred bránami štvrťfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valladolid 11. novembra (TASR) - Slovenský boxer Michal Takács prehral na otvorených majstrovstvách Európy v španielskom Valladolide v hmotnostnej kategórii do 64 kilogramov v boji o postup do štvrťfinále s Dánom Frederikom Lungaardom Jensenom na body.V kategórii do 60 kg Viliam Tankó podľahol na body majstrovi sveta a striebornému z OH Sofianovi Oumihaovi z Francúzska. V pondelok budú bojovať o postup do štvrťfinále Andrej Csemez (75 kg) a Matúš Strnisko (81 kg).