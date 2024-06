Nemecký policajt napokon brutálny útok nožom neprežil. Jeho pamiatku si uctilo aj viacero kolegov

Rozsiahlym zraneniam podľahol

3.6.2024 (SITA.sk) - Dvadsaťdeväťročný nemecký policajt zomrel na následky zranení, ktoré utrpel počas piatkového útoku nožom na námestí v Mannheime. Incident, ktorý sa udial na „protiislamskom“ podujatí, si vyžiadal ďalších päť zranených.Policajta niekoľkokrát bodol do hlavy a krku 25-ročný imigrant z Afganistanu. Podrobil sa operácii a uviedli ho do umelého spánku, ale v nedeľu napokon zraneniam podľahol.Kancelár Olaf Scholz na platforme X napísal, že je „hlboko zarmútený“ a že policajtova „snaha o zaistenie bezpečnosti si zaslúži najvyššie uznanie“. Nemecký súd nariadil zadržanie páchateľa, ktorého polícia postrelila a zranila, pričom podľa úradov bol hospitalizovaný a nie je v stave, aby mohol byť vypočúvaný.Nezverejnili jeho občianstvo alebo imigračný status, ani to, ako sa dostal do Nemecka. Vo vyhlásení polície a prokuratúry sa uvádza, že podozrivý žije v Nemecku od roku 2014, je ženatý a má dve deti.Jeho byt v meste Heppenheim prehľadali v piatok večer a polícia našla digitálne zariadenia, ktorých obsah skúmajú. Úrady dosiaľ neposkytli žiadne informácie o motíve piatkového útoku.