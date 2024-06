Ministerka Šimkovičová absolvuje pracovnú cestu v Taliansku, zameria sa na podporu slovenskej kultúry a jazyka

Knižný dar

3.6.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) absolvuje pracovnú cestu v Taliansku. Počas dvojdňovej pracovnej cesty sa zameria na podporu slovenského umenia, kultúry a jazyka v Taliansku.Ako ďalej informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská, v rámci prvého dňa ministerka navštívi Slovenský inštitút v Ríme aj Lektorát slovenského a českého jazyka na Univerzite La Sapienza.Absolvuje i otvorenie výstavy Via Cyrillo – Methodiana, ktoré sa uskutoční v spoločných priestoroch slovenských veľvyslanectiev v Ríme a pri Svätej Stolici.„Slovenský inštitút v Ríme má záujem o väčšiu prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, konkrétne o vystúpenia SĽUK-u v Ríme a Forlì v októbri tohto roka, čiže v rámci pracovnej návštevy prediskutujeme, aké sú naše možnosti podpory. Rovnako sa teším, že sa nám podarilo zabezpečiť knižný dar – 20 slovenských publikácií pre potreby výučby slovenského jazyka na Univerzite La Sapienza,“ uviedla šéfka rezortu kultúry.Šimkovičová by tiež mala položiť veniec k pamätnej tabuli M. R. Štefánika , a to pri príležitosti 105. výročia jeho smrti, a tiež 106. výročia odovzdania vlajky Československým légiám „Absolvuje tiež pracovnú večeru s predsedom slovensko-talianskej skupiny priateľstva Poslaneckej snemovne Talianskej republiky Gianpierom Zinzim," doplnila Bačinská.Počas druhého dňa návštevy sa ministerka kultúry stretne s veľvyslancom SR pri Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov. Šimkovičová následne navštívi Slovenský historický ústav v Ríme, a tiež Pápežský Slovenský ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda.„Pracovný obed absolvuje s Vedúcim na ochranu kultúry a pamäti obrany talianskeho ministerstva obrany generálom Diegom Pauletom, ktorého úrad aktívne podporuje spoločné historické iniciatívy a zabezpečuje starostlivosť o pamätníky, kde sú pochovaní naši padlí vojaci," uviedla Bačinská.