Nemecký rozhodca Brych už na turnaji MS tiež skončil

Felix Brych, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 5. júla (TASR) - Po vypadnutí nemeckej futbalovej reprezentácie už v základnej skupine na MS v Rusku podobne skončil aj jediný nemecký hlavný rozhodca na šampionáte. Podľa štvrtkovej informácie agentúry DPA si tak na podujatí nezapíska 42-ročný Felix Brych.Brych patrí do elitnej skupiny rozhodcov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). V Rusku však rozhodoval jediný zápas skupinovej fázy. Bolo to stretnutie Švajčiarov so Srbmi 22. júna v Kaliningrade, ktoré vyhrali Helvéti 2:1. Po ňom mu Srbi vyčítali, že neodpískal penaltu po zápasníckom zákroku dvoch švajčiarskych obrancov na Alexandara Mitroviča. Ako sa neskôr ukázalo bola to chyba a Brych tiež kontroverzne nevyužil VAR.citovala ho agentúra DPA. FIFA do záverečnej fázy turnaja nominovala 17 hlavných rozhodcov, 37 asistentov a 10 videorozhodcov. Štvrťfinálové zápasy zverila do rúk rozhodcom z Európy a Južnej Ameriky, keďže zostávajúcich osem tímov je už len z týchto konfederácií. Úvodný piatkový duel v Nižnom Novgorode medzi Uruguajom a Francúzskom (16.00 SELČ) povedie argentínsky rozhodca Nestor Pitana. Je to jeho štvrtá nominácia vrátane otváracieho zápasu MS. Ďalší piatkový súboj Brazília - Belgicko v Kazani (20.00) povedie Srb Milorad Mazič, ktorý rozhodoval v máji finále Ligy majstrov.Sobotňajšie štvrťfinále v Samare medzi Švédskom a Anglickom (16.00) povedie Holanďan Björn Kuipers, pre ktorého to bude štvrté stretnutie na turnaji. Brazílčan Sandro Ricii bude pískať druhý sobotňajší zápas v Soči medzi domácim Ruskom a Chorvátskom (20.00). Predtým rozhodoval v skupinovej fáze duel Chorvátska s Nigériou.