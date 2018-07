TIPSPORT LIGA: Lušňák sa po roku vracia k hokeju

Patrik Lušňák, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zvolen 5. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Patrik Lušňák sa po zdravotných problémoch vracia k hokeju. Zapojí sa do prípravných zápasov v drese HKM Zvolen, v ktorom už pôsobil v závere sezóny 2016/2017. Uviedol to v rozhovore pre stránku dalito.sk.Lušňák má za sebou haváriu, ktorej následkami boli vážny úraz hlavy, problémy so sluchom a dlhodobá absencia od hokeja. Po mnohých vyšetreniach, návštevách lekárov a rekonvalescencii má ambíciu vrátiť sa do hokejového kolotoča.uviedol Lušňák v rozhovore pre dalito.sk.V čase mimoriadne nepríjemnej udalosti bojoval aj o novú zmluvu v Slovane Bratislava. Za sebou mal dve sezóny v dresetú druhú si predĺžil v drese HKM Zvolen. Práve pod Pustým hradom sa pokúsi o reštart kariéry.poznamenal Lušňák.Vo zvolenskom drese odohral v závere sezóny 2016/2017 celkovo 13 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 5 gólov a 7 asistencií. Okrem Slovana Bratislava v minulosti pôsobil aj Piešťanoch a Skalici, vyskúšal si aj najvyššie súťaže v Bielorusku a Česku. V rokoch 2015 a 2016 štartoval na MS.