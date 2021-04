Nemecký softvérový gigant SAP zaplatí pokutu za milióny dolárov, porušil sankcie voči Iránu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Americká prokuratúra oznámila, že nemecký softvérový gigant SAP zaplatí pokutu v sume viac ako osem miliónov dolárov po tom, ako priznal, že nelegálne exportoval svoje produkty do Iránu. USA uviedli, že firme by hrozili tvrdšie pokuty a trestné stíhanie, ak by dobrovoľne nepriznala svoje aktivity, ktoré porušovali americké sankcie voči Iránu.Firma v rámci dohody s americkými ministerstvami spravodlivosti, obchodu a financií súhlasila s pokutou a so zmenami svojej obchodnej praxe. „Akceptujeme úplnú zodpovednosť za správanie v minulosti a posilnili sme svoju vnútornú kontrolu, aby sme zabezpečili dodržiavanie platnej legislatívy," uviedla spoločnosť SAP.Firma SAP niekoľko rokov nedostatočne používala filtre geolokácie, aby identifikovala a blokovala tisícky prípadov sťahovania svojho softvéru v Iráne a jeho aktualizácie. To umožňovalo mnohým iránskym spoločnostiam, pravdepodobne aj takým, ktoré kontroluje vláda, využívať softvér nemeckej firmy.